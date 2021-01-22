https://ria.ru/20210122/lg-1594116151.html

Производитель популярных смартфонов объявил о возможном уходе с рынка

Производитель популярных смартфонов объявил о возможном уходе с рынка

LG может уйти с рынка смартфонов, закрыв или продав подразделение. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на копию внутреннего письма главы компании Квон... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:31

2021-01-22T10:31

2021-01-22T13:32

lg electronics

технологии

экономика

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. LG может уйти с рынка смартфонов, закрыв или продав подразделение. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на копию внутреннего письма главы компании Квон Бонг-Сока.Менеджер уточнил, что рассматриваются три варианта событий — сокращение темпов разработки и объема производства смартфонов, продажа бизнеса или его закрытие.Бонг-Сок заверил, что, в случае закрытия подразделения все сотрудники сохранят свои рабочие места.LG Electronics — южнокорейская компания, входящая в число крупнейших производителей потребительской электроники и бытовой техники. Разработкой смартфонов занимается подразделение LG Mobile Communications.

https://ria.ru/20201105/lg-1583132134.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lg electronics, технологии, экономика