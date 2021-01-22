Производитель популярных смартфонов объявил о возможном уходе с рынка
10:31 22.01.2021 (обновлено: 13:32 22.01.2021)
© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкCмартфон LG G6 на выставке Mobile World Congress
Cмартфон LG G6 на выставке Mobile World Congress. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. LG может уйти с рынка смартфонов, закрыв или продав подразделение. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на копию внутреннего письма главы компании Квон Бонг-Сока.
"Поскольку конкуренция на рынке слишком высока, LG пора сделать трезвое решение и лучший выбор", — говорится в письме.
Менеджер уточнил, что рассматриваются три варианта событий — сокращение темпов разработки и объема производства смартфонов, продажа бизнеса или его закрытие.
Бонг-Сок заверил, что, в случае закрытия подразделения все сотрудники сохранят свои рабочие места.
LG Electronics — южнокорейская компания, входящая в число крупнейших производителей потребительской электроники и бытовой техники. Разработкой смартфонов занимается подразделение LG Mobile Communications.
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