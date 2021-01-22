Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210122/kurs-1594146570.html
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Российская валюта продолжает падать в цене, курс евро уже поднялся выше 91 рубля, а доллар приближается к отметке 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:19
2021-01-22T15:05
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594108450_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_558baf70cc7d549668db027d180bc38f.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российская валюта продолжает падать в цене, курс евро уже поднялся выше 91 рубля, а доллар приближается к отметке 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13:20 мск рос на 1,02 рубля, до 74,86 рубля, курс евро — на 1,31 рубля, до уровня 91,16 рубля — максимума с 8 января, следует из данных Московской биржи.По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, инвесторы перед выходными предпочитают зафиксировать часть прибыльных позиций по российским активам перед выходными и закупить валюту. Он отметил, что динамика рубля будет зависеть от трендов на внешних площадках. Возможное снижение цены на нефть меньше 55 долларов за баррель также поспособствует падению цены российской валюты."Курс доллара может достичь психологической отметки 75 рублей, но на будущей неделе вероятно его снижение в диапазон 72-74 рубля", — спрогнозировал он.Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также связал падение курса рубля с ослаблением поддержки российской валюты со стороны рынка рублевого долга. При этом на уровне 75 рублей за доллар и 91,5 рубля за евро иностранные валюты должны встретить первое серьезное сопротивление, считает Бахтин.
https://ria.ru/20210122/dolg-1593838412.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594108450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98fb873235555020771dcc278d97afcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская биржа, динамика курсов валют, экономика

Курс евро поднялся выше 91 рубля

13:19 22.01.2021 (обновлено: 15:05 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российская валюта продолжает падать в цене, курс евро уже поднялся выше 91 рубля, а доллар приближается к отметке 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13:20 мск рос на 1,02 рубля, до 74,86 рубля, курс евро — на 1,31 рубля, до уровня 91,16 рубля — максимума с 8 января, следует из данных Московской биржи.
Рубли, евро и доллары. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 08:00
Не по плану: почему упал спрос на российский госдолг
По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, инвесторы перед выходными предпочитают зафиксировать часть прибыльных позиций по российским активам перед выходными и закупить валюту.
Он отметил, что динамика рубля будет зависеть от трендов на внешних площадках. Возможное снижение цены на нефть меньше 55 долларов за баррель также поспособствует падению цены российской валюты.
"Курс доллара может достичь психологической отметки 75 рублей, но на будущей неделе вероятно его снижение в диапазон 72-74 рубля", — спрогнозировал он.
Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также связал падение курса рубля с ослаблением поддержки российской валюты со стороны рынка рублевого долга. При этом на уровне 75 рублей за доллар и 91,5 рубля за евро иностранные валюты должны встретить первое серьезное сопротивление, считает Бахтин.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаДинамика курсов валютЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния