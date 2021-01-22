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Курс евро поднялся выше 91 рубля
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Российская валюта продолжает падать в цене, курс евро уже поднялся выше 91 рубля, а доллар приближается к отметке 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:19
2021-01-22T13:19
2021-01-22T15:05
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российская валюта продолжает падать в цене, курс евро уже поднялся выше 91 рубля, а доллар приближается к отметке 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 13:20 мск рос на 1,02 рубля, до 74,86 рубля, курс евро — на 1,31 рубля, до уровня 91,16 рубля — максимума с 8 января, следует из данных Московской биржи.По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, инвесторы перед выходными предпочитают зафиксировать часть прибыльных позиций по российским активам перед выходными и закупить валюту. Он отметил, что динамика рубля будет зависеть от трендов на внешних площадках. Возможное снижение цены на нефть меньше 55 долларов за баррель также поспособствует падению цены российской валюты."Курс доллара может достичь психологической отметки 75 рублей, но на будущей неделе вероятно его снижение в диапазон 72-74 рубля", — спрогнозировал он.Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также связал падение курса рубля с ослаблением поддержки российской валюты со стороны рынка рублевого долга. При этом на уровне 75 рублей за доллар и 91,5 рубля за евро иностранные валюты должны встретить первое серьезное сопротивление, считает Бахтин.
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московская биржа, динамика курсов валют, экономика
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российская валюта продолжает падать в цене, курс евро уже поднялся выше 91 рубля, а доллар приближается к отметке 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13:20 мск рос на 1,02 рубля, до 74,86 рубля, курс евро — на 1,31 рубля, до уровня 91,16 рубля — максимума с 8 января, следует из данных Московской биржи
.
По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, инвесторы перед выходными предпочитают зафиксировать часть прибыльных позиций по российским активам перед выходными и закупить валюту.
Он отметил, что динамика рубля будет зависеть от трендов на внешних площадках. Возможное снижение цены на нефть меньше 55 долларов за баррель также поспособствует падению цены российской валюты.
"Курс доллара может достичь психологической отметки 75 рублей, но на будущей неделе вероятно его снижение в диапазон 72-74 рубля", — спрогнозировал он.
Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также связал падение курса рубля с ослаблением поддержки российской валюты со стороны рынка рублевого долга. При этом на уровне 75 рублей за доллар и 91,5 рубля за евро иностранные валюты должны встретить первое серьезное сопротивление, считает Бахтин.