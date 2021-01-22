https://ria.ru/20210122/kuba-1594138247.html
На Кубе иностранным туристам ограничили выезд на экскурсии
На Кубе иностранным туристам ограничили выезд на экскурсии
Ухудшение ситуации с COVID-19 на Кубе привело к временным ограничениям для иностранных гостей по выезду за пределы туристической зоны курортов Кайо-Коко и... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:40
2021-01-22T12:40
2021-01-22T12:40
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ухудшение ситуации с COVID-19 на Кубе привело к временным ограничениям для иностранных гостей по выезду за пределы туристической зоны курортов Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, сообщает АТОР. По сообщению представителей кубинского туризма, границы муниципалитета Морон, к которому относится Кайо-Коко, закрыты. Все экскурсии в другие регионы страны, включая Гавану и Тринидад, временно приостановлены. Также ограничен выезд отдыхающих на арендованных автомобилях за пределы Морона.Гостям доступны поездки и другие активности только в пределах туристической зоны курортов Кайо-Коко и Кайо-Гильерме. По оценке кубинской стороны, пауза в экскурсиях продлится не более двух недель.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, курорт, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тринидад, куба, гавана, отдых