Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/krym-1594180205.html
В Госдуме ответили на слова Кравчука о желании посетить Крым
В Госдуме ответили на слова Кравчука о желании посетить Крым
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал желание экс-президента Украины и нынешнего представителя Киева в трехсторонней контактной группе по... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:05
2021-01-22T16:05
руслан бальбек
леонид кравчук
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал желание экс-президента Украины и нынешнего представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука посетить Крым, выразив мнение, что у политика завышенная оценка своего политического веса.Ранее Кравчук в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной."У Кравчука завышенная оценка своего политического веса и самомнения. Он сюда собирается приехать в качестве кого? Эмиссара официального Киева - но он таковым не является. Независимого политического эксперта - нам это неинтересно", - заявил Бальбек РИА Новости.Он отметил, что если Кравчук приедет как простой гражданин, "очередей на границе нет... досмотрят его достаточно быстро"."Пусть поездит, посмотрит, как живет полуостров, расскажет населению, как он требует усиления санкционного режима в отношении нашей страны, как он мечтает, чтоб Россия развалилась, как он чтит бандеровцев и украинских радикалов... Но это будет сольное выступление без зрителей, потому что он здесь никому не интересен и не нужен", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210122/krym-1594170759.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, леонид кравчук, республика крым, в мире

В Госдуме ответили на слова Кравчука о желании посетить Крым

16:05 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал желание экс-президента Украины и нынешнего представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука посетить Крым, выразив мнение, что у политика завышенная оценка своего политического веса.
Ранее Кравчук в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.
"У Кравчука завышенная оценка своего политического веса и самомнения. Он сюда собирается приехать в качестве кого? Эмиссара официального Киева - но он таковым не является. Независимого политического эксперта - нам это неинтересно", - заявил Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что если Кравчук приедет как простой гражданин, "очередей на границе нет... досмотрят его достаточно быстро".
"Пусть поездит, посмотрит, как живет полуостров, расскажет населению, как он требует усиления санкционного режима в отношении нашей страны, как он мечтает, чтоб Россия развалилась, как он чтит бандеровцев и украинских радикалов... Но это будет сольное выступление без зрителей, потому что он здесь никому не интересен и не нужен", - заключил депутат.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 15:23
В Крыму ответили на слова Кравчука о желании посетить полуостров
 
Руслан БальбекЛеонид КравчукРеспублика КрымВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния