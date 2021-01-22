https://ria.ru/20210122/krym-1594180205.html
В Госдуме ответили на слова Кравчука о желании посетить Крым
В Госдуме ответили на слова Кравчука о желании посетить Крым
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал желание экс-президента Украины и нынешнего представителя Киева в трехсторонней контактной группе по... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:05
2021-01-22T16:05
2021-01-22T16:05
руслан бальбек
леонид кравчук
республика крым
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал желание экс-президента Украины и нынешнего представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука посетить Крым, выразив мнение, что у политика завышенная оценка своего политического веса.Ранее Кравчук в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной."У Кравчука завышенная оценка своего политического веса и самомнения. Он сюда собирается приехать в качестве кого? Эмиссара официального Киева - но он таковым не является. Независимого политического эксперта - нам это неинтересно", - заявил Бальбек РИА Новости.Он отметил, что если Кравчук приедет как простой гражданин, "очередей на границе нет... досмотрят его достаточно быстро"."Пусть поездит, посмотрит, как живет полуостров, расскажет населению, как он требует усиления санкционного режима в отношении нашей страны, как он мечтает, чтоб Россия развалилась, как он чтит бандеровцев и украинских радикалов... Но это будет сольное выступление без зрителей, потому что он здесь никому не интересен и не нужен", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210122/krym-1594170759.html
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руслан бальбек, леонид кравчук, республика крым, в мире
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек
прокомментировал желание экс-президента Украины и нынешнего представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука
посетить Крым, выразив мнение, что у политика завышенная оценка своего политического веса.
Ранее Кравчук в интервью телеканалу "Крым 24
" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.
"У Кравчука завышенная оценка своего политического веса и самомнения. Он сюда собирается приехать в качестве кого? Эмиссара официального Киева - но он таковым не является. Независимого политического эксперта - нам это неинтересно", - заявил Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что если Кравчук приедет как простой гражданин, "очередей на границе нет... досмотрят его достаточно быстро".
"Пусть поездит, посмотрит, как живет полуостров, расскажет населению, как он требует усиления санкционного режима в отношении нашей страны, как он мечтает, чтоб Россия развалилась, как он чтит бандеровцев и украинских радикалов... Но это будет сольное выступление без зрителей, потому что он здесь никому не интересен и не нужен", - заключил депутат.