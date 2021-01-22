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Кравчук первым из украинских политиков дал интервью крымскому телеканалу
Кравчук первым из украинских политиков дал интервью крымскому телеканалу
Экс-президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук первым среди... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:45
2021-01-22T15:20
леонид кравчук
республика крым
севастополь
оон
ссср
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук первым среди украинских политиков дал интервью крымскому телеканалу после возвращения полуострова в состав России. Об этом РИА Новости сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков."Мы ценим объективность информации и ее всестороннюю подачу. Кравчук принимал участие в переговорах по референдуму 1991 года, и мы хотели узнать, как тогда все проходило, как шли переговоры, кто в них участвовал и как формировались вопросы. Леонид Макарович любезно согласился ответить на вопросы телеканала "Крым 24", за что ему большое спасибо", — сказал Крючков.Интервью проводилось по видеосвязи и было посвящено воспоминаниям о первом общекрымском референдуме 1991 года. Кроме того, Кравчук заявил, что хотел бы посетить полуостров, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики — субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.После государственного переворота на Украине в 2014 году, власти полуострова провели референдум, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что референдум проводился в полном соответствии с принципами демократии и международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/poklonskaya-1593177424.html
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республика крым
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леонид кравчук, республика крым, севастополь, оон, ссср, киев, украина

Кравчук первым из украинских политиков дал интервью крымскому телеканалу

14:45 22.01.2021 (обновлено: 15:20 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук первым среди украинских политиков дал интервью крымскому телеканалу после возвращения полуострова в состав России. Об этом РИА Новости сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.
"Мы ценим объективность информации и ее всестороннюю подачу. Кравчук принимал участие в переговорах по референдуму 1991 года, и мы хотели узнать, как тогда все проходило, как шли переговоры, кто в них участвовал и как формировались вопросы. Леонид Макарович любезно согласился ответить на вопросы телеканала "Крым 24", за что ему большое спасибо", — сказал Крючков.
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Интервью проводилось по видеосвязи и было посвящено воспоминаниям о первом общекрымском референдуме 1991 года. Кроме того, Кравчук заявил, что хотел бы посетить полуостров, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.
Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики — субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.
После государственного переворота на Украине в 2014 году, власти полуострова провели референдум, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что референдум проводился в полном соответствии с принципами демократии и международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Леонид КравчукРеспублика КрымСевастопольООНСССРКиевУкраина
 
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