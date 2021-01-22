https://ria.ru/20210122/kravchuk-1594195792.html
Кравчук объяснил свои слова о желании посетить Крым
Кравчук объяснил свои слова о желании посетить Крым
Экс-президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил в эфире НСН, когда и при каких условиях посетит РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:32
2021-01-22T17:32
2021-01-22T17:32
россия
леонид кравчук
республика крым
украина
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил в эфире НСН, когда и при каких условиях посетит Крым. Ранее дипломат признался, что хотел бы съездить на полуостров. По его словам, посещение региона принесло бы ему "большое удовлетворение".Кравчук заявил, что его неправильно поняли, и он говорил о прошлом, когда "все" ездили туда отдыхать. "Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар", — пояснил он. Сейчас же, по словам экс-президента, не время ехать на полуостров, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры". "Хотя, я верю, что настанет время, и все будет, как было. Мы снова будем нормальные люди, с Россией будут нормальные отношения", — добавил Кравчук. Он подчеркнул, что конкретных дат своего визита ни с кем не обсуждал, и назвал возможную поездку преждевременной. Кроме того, бывший глава государства коснулся проблемы водоснабжения Крыма. По его словам, теперь за это отвечает Россия. В марте 2014 года после госпереворота на Украине на полуострове прошел референдум, на котором свыше 96% жителей высказались за вхождение в состав России. В итоге Крым и Севастополь стали российскими регионами. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210114/kravchuk-1593074940.html
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россия, леонид кравчук, республика крым, украина, в мире
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Экс-президент Украины
, представитель Киева
в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук
объяснил в эфире НСН
, когда и при каких условиях посетит Крым.
Ранее дипломат признался, что хотел бы съездить на полуостров. По его словам, посещение региона принесло бы ему "большое удовлетворение".
Кравчук заявил, что его неправильно поняли, и он говорил о прошлом, когда "все" ездили туда отдыхать.
"Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар", — пояснил он.
Сейчас же, по словам экс-президента, не время ехать на полуостров, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры".
"Хотя, я верю, что настанет время, и все будет, как было. Мы снова будем нормальные люди, с Россией будут нормальные отношения", — добавил Кравчук.
Он подчеркнул, что конкретных дат своего визита ни с кем не обсуждал, и назвал возможную поездку преждевременной.
Кроме того, бывший глава государства коснулся проблемы водоснабжения Крыма. По его словам, теперь за это отвечает Россия.
В марте 2014 года после госпереворота на Украине на полуострове прошел референдум, на котором свыше 96% жителей высказались за вхождение в состав России. В итоге Крым и Севастополь
стали российскими регионами. В Москве
неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".