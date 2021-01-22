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Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым
Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым
Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:59
2021-01-22T13:35
россия
леонид кравчук
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым."Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко", — сказал Кравчук в интервью телеканалу "Крым24", отвечая на вопрос, не хотел бы он лично посетить полуостров и оценить обстановку своими глазами.При этом Кравчук добавил, что не ждал бы от такой поездки "большого удовлетворения"."Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", — считает экс-президент.В марте 2014 года после госпереворота на Украине на полуострове и в Севастополе прошел референдум, на котором 96,77 и 95,6 процента жителей высказались за вхождение в состав России. В итоге Крым стал российским регионом.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, леонид кравчук, республика крым, украина

Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым

12:59 22.01.2021 (обновлено: 13:35 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым.
"Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко", — сказал Кравчук в интервью телеканалу "Крым24", отвечая на вопрос, не хотел бы он лично посетить полуостров и оценить обстановку своими глазами.
При этом Кравчук добавил, что не ждал бы от такой поездки "большого удовлетворения".
"Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", — считает экс-президент.
В марте 2014 года после госпереворота на Украине на полуострове и в Севастополе прошел референдум, на котором 96,77 и 95,6 процента жителей высказались за вхождение в состав России. В итоге Крым стал российским регионом.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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