https://ria.ru/20210122/kravchuk-1594142728.html

Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым

Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым

Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:59

2021-01-22T12:59

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россия

леонид кравчук

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым."Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко", — сказал Кравчук в интервью телеканалу "Крым24", отвечая на вопрос, не хотел бы он лично посетить полуостров и оценить обстановку своими глазами.При этом Кравчук добавил, что не ждал бы от такой поездки "большого удовлетворения"."Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", — считает экс-президент.В марте 2014 года после госпереворота на Украине на полуострове и в Севастополе прошел референдум, на котором 96,77 и 95,6 процента жителей высказались за вхождение в состав России. В итоге Крым стал российским регионом.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210121/pensii-1594068877.html

россия

республика крым

украина

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россия, леонид кравчук, республика крым, украина