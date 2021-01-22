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В Совфеде прокомментировали планы США продлить договор СНВ-3
В Совфеде прокомментировали планы США продлить договор СНВ-3
Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до истечения срока его действия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:42
2021-01-22T10:04
сша
договор снв-3
константин косачев
в мире
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до истечения срока его действия, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить соглашение на пять лет. Срок его действия истекает 5 февраля."Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст", — сказал сенатор.По его словам, даже если соглашение будет оформлено "только дипломатически", до ратификации оно может применяться на временной основе, как это предусмотрено российским законом о международных договорах.В МИД ранее заявили, что Москва выступает за продление договора на прежних условиях. Ожидания связывают с приходом Джо Байдена на пост президента США. В ведомстве указывали, что предыдущая администрация президента Дональда Трампа "планомерно и целенаправленно" разрушала старые договоренности и пыталась ущемить интересы России "однобокими условиями".Договор СНВ-3 (ДСНВ) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/snv-1594104959.html
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сша, договор снв-3, константин косачев, в мире

В Совфеде прокомментировали планы США продлить договор СНВ-3

08:42 22.01.2021 (обновлено: 10:04 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до истечения срока его действия, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить соглашение на пять лет. Срок его действия истекает 5 февраля.
Избранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Команда Байдена подтвердила намерение о сотрудничестве с РФ по СНВ-3
"Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст", — сказал сенатор.
По его словам, даже если соглашение будет оформлено "только дипломатически", до ратификации оно может применяться на временной основе, как это предусмотрено российским законом о международных договорах.
В МИД ранее заявили, что Москва выступает за продление договора на прежних условиях. Ожидания связывают с приходом Джо Байдена на пост президента США. В ведомстве указывали, что предыдущая администрация президента Дональда Трампа "планомерно и целенаправленно" разрушала старые договоренности и пыталась ущемить интересы России "однобокими условиями".
Договор СНВ-3 (ДСНВ) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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СШАДоговор СНВ-3Константин КосачевВ мире
 
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