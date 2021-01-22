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Названы три "кожных" признака COVID-19
Названы три "кожных" признака COVID-19
Британские дерматологи назвали три кожных признака, указывающие на COVID-19, пишет Express. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:46
2021-01-22T17:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Британские дерматологи назвали три кожных признака, указывающие на COVID-19, пишет Express.В первую очередь следует обратить внимание на появление сыпи по всему телу, которая может иметь различные проявления. Так, пациенты с COVID-19 отмечают высыпания, похожие на крапивницу, ветрянку или даже волдыри, которые могут сопровождаться зудом и держаться от нескольких дней до нескольких недель.Наиболее специфический тип кожного проявления, внешне похожий на обморожение, появляется у заразившихся коронавирусом на руках и ногах. На пальцах могут возникнуть красные или сиреневые болезненные шишки, а верхний слой кожи может отслаиваться.Другим признаком заболевания становятся необычно сухие и "чешуйчатые" губы, которые могут вызывать мелкие трещины и болезненные ощущения. Специалисты отмечают, что этот признак встречается у пациентов ближе к выздоровлению. "Наши исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком COVID-19, чем повышенная температура и кашель", — отмечает дерматолог-консультант Вероник Батай.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названы три "кожных" признака COVID-19

16:46 22.01.2021 (обновлено: 17:33 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Британские дерматологи назвали три кожных признака, указывающие на COVID-19, пишет Express.
В первую очередь следует обратить внимание на появление сыпи по всему телу, которая может иметь различные проявления. Так, пациенты с COVID-19 отмечают высыпания, похожие на крапивницу, ветрянку или даже волдыри, которые могут сопровождаться зудом и держаться от нескольких дней до нескольких недель.
Наиболее специфический тип кожного проявления, внешне похожий на обморожение, появляется у заразившихся коронавирусом на руках и ногах. На пальцах могут возникнуть красные или сиреневые болезненные шишки, а верхний слой кожи может отслаиваться.
Другим признаком заболевания становятся необычно сухие и "чешуйчатые" губы, которые могут вызывать мелкие трещины и болезненные ощущения. Специалисты отмечают, что этот признак встречается у пациентов ближе к выздоровлению.
"Наши исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком COVID-19, чем повышенная температура и кашель", — отмечает дерматолог-консультант Вероник Батай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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