https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594121216.html
В России за сутки выписали 27 318 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 27 318 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны из больниц 27 318 человек после COVID-19, за все время – 3 081 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:02
2021-01-22T11:02
2021-01-22T11:02
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. За сутки в РФ выписаны из больниц 27 318 человек после COVID-19, за все время – 3 081 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 318 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 081 536", – говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5629 человек, в Санкт-Петербурге – 4696, в Подмосковье – 1247.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/zarazhenie-1594098263.html
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