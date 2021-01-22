https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594121216.html

В России за сутки выписали 27 318 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 27 318 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны из больниц 27 318 человек после COVID-19, за все время – 3 081 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:02

2021-01-22T11:02

2021-01-22T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. За сутки в РФ выписаны из больниц 27 318 человек после COVID-19, за все время – 3 081 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 318 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 081 536", – говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5629 человек, в Санкт-Петербурге – 4696, в Подмосковье – 1247.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/zarazhenie-1594098263.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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