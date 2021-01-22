https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594121073.html

В России за сутки умерли 580 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 580 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 580 случаев смерти с COVID-19, 72 из них в Москве, за все время умерли 68 412 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:02

2021-01-22T11:02

2021-01-22T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 580 случаев смерти с COVID-19, 72 из них в Москве, за все время умерли 68 412 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 580 смертей... За весь период по России умерло 68 412 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 72, Санкт-Петербурге - 59, Подмосковье - 38. Общее число смертей с COVID-19 в Москве выросло до 12 831.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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