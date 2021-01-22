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Глава Евросовета: ЕС должен сохранять внутренние границы открытыми
Глава Евросовета: ЕС должен сохранять внутренние границы открытыми
Евросоюз в условиях пандемии коронавируса должен сохранять внутренние границы открытыми для сохранения работы внутреннего рынка, заявил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:57
2021-01-22T00:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросовет
шарль мишель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Евросоюз в условиях пандемии коронавируса должен сохранять внутренние границы открытыми для сохранения работы внутреннего рынка, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после саммита глав государств ЕС."Мы убеждены, что мы должны сохранять границы открытыми, чтобы сохранить работу внутреннего рынка", - сказал он. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, евросовет, шарль мишель, евросоюз, в мире

Глава Евросовета: ЕС должен сохранять внутренние границы открытыми

00:57 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Евросоюз в условиях пандемии коронавируса должен сохранять внутренние границы открытыми для сохранения работы внутреннего рынка, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после саммита глав государств ЕС.
"Мы убеждены, что мы должны сохранять границы открытыми, чтобы сохранить работу внутреннего рынка", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоветШарль МишельЕвросоюзВ мире
 
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