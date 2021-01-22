https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594092843.html
Глава Евросовета: ЕС должен сохранять внутренние границы открытыми
Глава Евросовета: ЕС должен сохранять внутренние границы открытыми
Евросоюз в условиях пандемии коронавируса должен сохранять внутренние границы открытыми для сохранения работы внутреннего рынка, заявил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:57
2021-01-22T00:57
2021-01-22T00:57
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Евросоюз в условиях пандемии коронавируса должен сохранять внутренние границы открытыми для сохранения работы внутреннего рынка, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после саммита глав государств ЕС."Мы убеждены, что мы должны сохранять границы открытыми, чтобы сохранить работу внутреннего рынка", - сказал он. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/shengen-1584519061.html
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коронавирус covid-19, евросовет, шарль мишель, евросоюз, в мире