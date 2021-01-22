https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594092843.html

Глава Евросовета: ЕС должен сохранять внутренние границы открытыми

Глава Евросовета: ЕС должен сохранять внутренние границы открытыми

Евросоюз в условиях пандемии коронавируса должен сохранять внутренние границы открытыми для сохранения работы внутреннего рынка, заявил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T00:57

2021-01-22T00:57

2021-01-22T00:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросовет

шарль мишель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Евросоюз в условиях пандемии коронавируса должен сохранять внутренние границы открытыми для сохранения работы внутреннего рынка, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после саммита глав государств ЕС."Мы убеждены, что мы должны сохранять границы открытыми, чтобы сохранить работу внутреннего рынка", - сказал он. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/shengen-1584519061.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросовет, шарль мишель, евросоюз, в мире