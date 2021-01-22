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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594090476.html
В Москве сняли часть ограничений по коронавирусу
В Москве сняли часть ограничений по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений в столице, с 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:04
2021-01-22T00:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений в столице, с 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному распорядку возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, однако в силе остается ограничение на работу кафе, баров и ресторанов.Как отметил в своем блоге градоначальник, ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм. Значительно увеличились темпы вакцинации, прививку уже получили свыше 220 тысяч москвичей. В связи с этим были значительно смягчены действующие ограничения.Обучение выходит из онлайнаК обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Транспортные карты учащихся разблокированы, теперь они могут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.Однако дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля, до этой же даты продлевается дистанционное обучение в высших учебных заведениях, подведомственных правительству Москвы.Главные "открытия"Возобновляется в столице и работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. Помимо этого, в городе также разрешили проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий. Главное условие - количество посетителей не должно превышать половины от общей вместимости соответствующих помещений.В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное количество зрителей увеличивается с 25 до 50 процентов от общей вместимости зрительного зала.Кроме того, для горожан вновь заработают детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в торговых центрах, детские уголки и аналогичные места развлечения и присмотра за детьми.Остается без измененийВ то же время не изменятся ограничения на работу кафе, баров и ресторанов, которым запрещено принимать посетителей с 23.00 до 6.00. Также сохранятся дистанционка для 30 процентов сотрудников московских предприятий; москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими болезнями по-прежнему рекомендуется соблюдать домашний режим.Вместе с тем мэр в своем блоге напомнил, что после прохождения вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Москве сняли часть ограничений по коронавирусу

00:04 22.01.2021 (обновлено: 00:35 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений в столице, с 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному распорядку возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, однако в силе остается ограничение на работу кафе, баров и ресторанов.
Как отметил в своем блоге градоначальник, ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм. Значительно увеличились темпы вакцинации, прививку уже получили свыше 220 тысяч москвичей. В связи с этим были значительно смягчены действующие ограничения.

Обучение выходит из онлайна

К обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Транспортные карты учащихся разблокированы, теперь они могут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.
Однако дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля, до этой же даты продлевается дистанционное обучение в высших учебных заведениях, подведомственных правительству Москвы.
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Главные "открытия"

Возобновляется в столице и работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. Помимо этого, в городе также разрешили проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий. Главное условие - количество посетителей не должно превышать половины от общей вместимости соответствующих помещений.
В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное количество зрителей увеличивается с 25 до 50 процентов от общей вместимости зрительного зала.
Кроме того, для горожан вновь заработают детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в торговых центрах, детские уголки и аналогичные места развлечения и присмотра за детьми.
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Остается без изменений

В то же время не изменятся ограничения на работу кафе, баров и ресторанов, которым запрещено принимать посетителей с 23.00 до 6.00. Также сохранятся дистанционка для 30 процентов сотрудников московских предприятий; москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими болезнями по-прежнему рекомендуется соблюдать домашний режим.
Вместе с тем мэр в своем блоге напомнил, что после прохождения вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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