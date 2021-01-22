Российские нефтекомпании начали выплату компенсаций за ЧП с "Дружбой"
16:50 22.01.2021 (обновлено: 17:07 22.01.2021)
МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Российские нефтекомпании начали выплату белорусскому Мозырскому НПЗ компенсации за поставленную весной 2019 года по трубопроводу "Дружба" загрязненной нефти, общий объем выплат составит около 60 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе предприятия.
"Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики", - говорится в пресс-релизе завода, распространенном в пятницу.
Согласно ему, 21 января 2021 года на завод поступил первый транш от "Лукойла" в размере 1,045 миллиарда российских рублей, что в эквиваленте составляет около 14 миллионов долларов.
В сообщении отмечается, что общая сумма компенсации от российских компаний в пользу Мозырского НПЗ должна составить порядка 60 миллионов долларов.
В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была временно приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля того же года. По данным "Белнефтехима", в результате инцидента на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн такой нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ.
Позже Белоруссия подписала с РФ протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба" из расчета 15 долларов за баррель. Госконцерн "Белнефтехим" в прошлом году сообщал, что Белоруссия за 563 тысячи тонн "грязной" нефти, которая пошла на переработку на НПЗ в Мозыре, может получить от РФ компенсацию в размере более 61 миллиона долларов.