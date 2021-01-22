https://ria.ru/20210122/kolyaska-1594156605.html
В Свердловской области женщину будут судить за кражу коляски
В Свердловской области женщину будут судить за кражу коляски
Жительница города Среднеуральск Свердловской области пойдет под суд за кражу коляски для своего новорожденного ребенка, сообщает отдел МВД "Верхнепышминский". РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:16
2021-01-22T14:16
2021-01-22T14:28
свердловская область
среднеуральск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Жительница города Среднеуральск Свердловской области пойдет под суд за кражу коляски для своего новорожденного ребенка, сообщает отдел МВД "Верхнепышминский".По информации ведомства, 18 января женщина заявила в полицию о краже у нее коляски, оставленной у храма Николая Чудотворца в Среднеуральске. Правоохранители установили, что к преступлению причастна местная жительница 1989 года рождения, при допросе она призналась, что заметила стоявшую без присмотра коляску и забрала ее к себе домой, указывает полиция."Когда сотрудники уточнили у злоумышленницы, что ее толкнуло на совершение преступления, она пояснила, что в октябре 2020 года она стала мамой, но из-за финансовых проблем не смогла купить личные вещи для новорожденного, который по настоящее время находится в медицинском учреждении. Увидев оставленную без присмотра коляску, она решила ее похитить с целью дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.Полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело о краже, ей грозит до двух лет колонии.
https://ria.ru/20210118/voditel-1593444966.html
свердловская область
среднеуральск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, среднеуральск, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости.
Жительница города Среднеуральск Свердловской области
пойдет под суд за кражу коляски для своего новорожденного ребенка, сообщает отдел МВД "Верхнепышминский".
По информации ведомства, 18 января женщина заявила в полицию о краже у нее коляски, оставленной у храма Николая Чудотворца в Среднеуральске. Правоохранители установили, что к преступлению причастна местная жительница 1989 года рождения, при допросе она призналась, что заметила стоявшую без присмотра коляску и забрала ее к себе домой, указывает полиция.
"Когда сотрудники уточнили у злоумышленницы, что ее толкнуло на совершение преступления, она пояснила, что в октябре 2020 года она стала мамой, но из-за финансовых проблем не смогла купить личные вещи для новорожденного, который по настоящее время находится в медицинском учреждении. Увидев оставленную без присмотра коляску, она решила ее похитить с целью дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело о краже, ей грозит до двух лет колонии.