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В Свердловской области женщину будут судить за кражу коляски
В Свердловской области женщину будут судить за кражу коляски
Жительница города Среднеуральск Свердловской области пойдет под суд за кражу коляски для своего новорожденного ребенка, сообщает отдел МВД "Верхнепышминский". РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:16
2021-01-22T14:28
свердловская область
среднеуральск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Жительница города Среднеуральск Свердловской области пойдет под суд за кражу коляски для своего новорожденного ребенка, сообщает отдел МВД "Верхнепышминский".По информации ведомства, 18 января женщина заявила в полицию о краже у нее коляски, оставленной у храма Николая Чудотворца в Среднеуральске. Правоохранители установили, что к преступлению причастна местная жительница 1989 года рождения, при допросе она призналась, что заметила стоявшую без присмотра коляску и забрала ее к себе домой, указывает полиция."Когда сотрудники уточнили у злоумышленницы, что ее толкнуло на совершение преступления, она пояснила, что в октябре 2020 года она стала мамой, но из-за финансовых проблем не смогла купить личные вещи для новорожденного, который по настоящее время находится в медицинском учреждении. Увидев оставленную без присмотра коляску, она решила ее похитить с целью дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.Полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело о краже, ей грозит до двух лет колонии.
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свердловская область
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свердловская область, среднеуральск, происшествия

В Свердловской области женщину будут судить за кражу коляски

14:16 22.01.2021 (обновлено: 14:28 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Жительница города Среднеуральск Свердловской области пойдет под суд за кражу коляски для своего новорожденного ребенка, сообщает отдел МВД "Верхнепышминский".
По информации ведомства, 18 января женщина заявила в полицию о краже у нее коляски, оставленной у храма Николая Чудотворца в Среднеуральске. Правоохранители установили, что к преступлению причастна местная жительница 1989 года рождения, при допросе она призналась, что заметила стоявшую без присмотра коляску и забрала ее к себе домой, указывает полиция.
"Когда сотрудники уточнили у злоумышленницы, что ее толкнуло на совершение преступления, она пояснила, что в октябре 2020 года она стала мамой, но из-за финансовых проблем не смогла купить личные вещи для новорожденного, который по настоящее время находится в медицинском учреждении. Увидев оставленную без присмотра коляску, она решила ее похитить с целью дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело о краже, ей грозит до двух лет колонии.
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