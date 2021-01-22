https://ria.ru/20210122/knigi-1594220457.html

Украина запретила ввоз еще восемнадцати российских книг

Украина запретила ввоз еще восемнадцати российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще 18 книг из РФ, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T19:58

2021-01-22T19:58

2021-01-22T20:00

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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще 18 книг из РФ, сообщила пресс-служба ведомства.В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио."Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз на Украину еще 18 книг, которые содержат пропаганду государства-агрессора", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.По данным ведомства, к ввозу запрещены книги издательства "Манн, Иванов и Фербер", поскольку на их обложках размещена реклама издательств "Эксмо" и "АСТ", а также компании Яндекс, которые внесены в санкционный список. Кроме того, эти книги содержат рекламу соцсети ВКонтакте, которая также находится в этом списке.Начиная с 2017 года Госкомтелерадио выдало более 30 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. Вместе с тем за это время было более 4 тысяч отказов в выдаче разрешений на ввоз книг.Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций еще на три года.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

https://ria.ru/20210116/ukraina-1593313629.html

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владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире