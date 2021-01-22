Украина запретила ввоз еще восемнадцати российских книг
19:58 22.01.2021 (обновлено: 20:00 22.01.2021)
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще 18 книг из РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
"Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз на Украину еще 18 книг, которые содержат пропаганду государства-агрессора", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
По данным ведомства, к ввозу запрещены книги издательства "Манн, Иванов и Фербер", поскольку на их обложках размещена реклама издательств "Эксмо" и "АСТ", а также компании Яндекс, которые внесены в санкционный список. Кроме того, эти книги содержат рекламу соцсети ВКонтакте, которая также находится в этом списке.
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Начиная с 2017 года Госкомтелерадио выдало более 30 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. Вместе с тем за это время было более 4 тысяч отказов в выдаче разрешений на ввоз книг.
Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций еще на три года.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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