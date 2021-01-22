https://ria.ru/20210122/kipr-1594166569.html

Кипр открывает границы для туристов из всех стран

Кипр открывает границы для туристов из всех стран

Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта, сообщает Турпром со ссылкой на государственный телеканал CyBC. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:27

2021-01-22T15:27

2021-01-22T17:43

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта, сообщает Турпром со ссылкой на государственный телеканал CyBC.Прибывшие иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Причем гостям из "красной" зоны, в которую включена Россия, вдобавок к сделанному в своей стране анализу придется сделать еще один — после приезда на остров."Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19", — сказал в эфире телеканала замминистра туризма страны Саввас Пердиос. Он напомнил, что кипрские власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран. Они будут разделены на следующие категории: страны — члены ЕС; государства Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн); третьи страны, указанные в документе с рекомендациями Совета ЕС (от 30 июня 2020 года о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения); Великобритания, Россия, Израиль, Украина, Беларусь, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия.Замминистра подчеркнул, что каждая из этих стран будет обозначена цветами в соответствии с эпидситуацией. Туристам из "зеленой" зоны не нужно будет проходить тест на COVID-19 по прибытии. Гости, вылетающие из государств "оранжевой" категории, будут обязаны предоставить сертификат об отрицательном результате анализа перед посадкой в самолет. А путешественникам из "красной" зоны, куда внесена и Россия, необходимо будет пройти тестирование как перед вылетом, так и уже на Кипре.

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

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туристы, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, новости - туризм, кипр