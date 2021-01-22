Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/khakery-1594190567.html
Хакеры выложили в Сеть тысячи украденных логинов и паролей
Хакеры выложили в Сеть тысячи украденных логинов и паролей
Эксперты Check Point Software Technologies раскрыли кампанию, в ходе которой киберпреступники случайно выложили в интернет более тысячи учетных данных;... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:05
2021-01-22T17:46
microsoft corporation
google
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153141/00/1531410049_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_09cb72ded0a2f06e230a8cda32529b62.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эксперты Check Point Software Technologies раскрыли кампанию, в ходе которой киберпреступники случайно выложили в интернет более тысячи учетных данных; украденные логины и пароли стали доступны для простого запроса в поисковой строке Google.Как говорится в сообщении Check Point Software Technologies, в августе прошлого года мошенники начали рассылку фишинговых писем, замаскированных под уведомления о сканировании от фирмы Xerox. Послания содержали вредоносное вложение, которое обошло защитные фильтры Microsoft Office 365. Открыв его, пользователь попадал на фишинговый сайт, копировавший стартовую страницу популярных компаний, в данном случае Xerox."Адреса электронной почты и пароли, которые работники компаний вводили на фишинговом сайте, отправлялись на страницы на скомпрометированных серверах в формате текстовых файлов. Google, постоянно индексирующий веб-страницы, автоматически включил файлы с украденными данными в результаты поиска, сделав их доступными любому пользователю, который введет подходящий запрос", — пояснили эксперты.В результате более тысячи учетных данных сотрудников компаний по всему миру оказались в руках злоумышленников."Доступ к персональным данным получили все интернет-пользователи. Хакеры специально создали веб-страницы для хранения логинов и паролей жертв, но не учли одного: если сами они могут найти эти страницы через интернет, то Google тоже сможет. Это настоящий провал операции с точки зрения ее безопасности", — отметил ведущий эксперт по анализу угроз Check Point Лотем Финкельстин.На основе анализа более 500 пользовательских данных специалисты выяснили, что от фишинговой кампании больше всего пострадали строительный бизнес и электроэнергетическая отрасль.
https://ria.ru/20210107/khakery-1592192619.html
https://ria.ru/20201224/kiberataki-1590665040.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153141/00/1531410049_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_68f211a0f993f107f0fc3b279650d700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
microsoft corporation, google, технологии

Хакеры выложили в Сеть тысячи украденных логинов и паролей

17:05 22.01.2021 (обновлено: 17:46 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эксперты Check Point Software Technologies раскрыли кампанию, в ходе которой киберпреступники случайно выложили в интернет более тысячи учетных данных; украденные логины и пароли стали доступны для простого запроса в поисковой строке Google.
Как говорится в сообщении Check Point Software Technologies, в августе прошлого года мошенники начали рассылку фишинговых писем, замаскированных под уведомления о сканировании от фирмы Xerox. Послания содержали вредоносное вложение, которое обошло защитные фильтры Microsoft Office 365. Открыв его, пользователь попадал на фишинговый сайт, копировавший стартовую страницу популярных компаний, в данном случае Xerox.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 03:41
Минюст США: хакеры получили доступ примерно к 3% почтовых ящиков
"Адреса электронной почты и пароли, которые работники компаний вводили на фишинговом сайте, отправлялись на страницы на скомпрометированных серверах в формате текстовых файлов. Google, постоянно индексирующий веб-страницы, автоматически включил файлы с украденными данными в результаты поиска, сделав их доступными любому пользователю, который введет подходящий запрос", — пояснили эксперты.
В результате более тысячи учетных данных сотрудников компаний по всему миру оказались в руках злоумышленников.
"Доступ к персональным данным получили все интернет-пользователи. Хакеры специально создали веб-страницы для хранения логинов и паролей жертв, но не учли одного: если сами они могут найти эти страницы через интернет, то Google тоже сможет. Это настоящий провал операции с точки зрения ее безопасности", — отметил ведущий эксперт по анализу угроз Check Point Лотем Финкельстин.
На основе анализа более 500 пользовательских данных специалисты выяснили, что от фишинговой кампании больше всего пострадали строительный бизнес и электроэнергетическая отрасль.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 06:14
Эксперт назвал тренды кибератак 2021 года
 
Microsoft CorporationGoogleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния