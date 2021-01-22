https://ria.ru/20210122/khakery-1594190567.html

Хакеры выложили в Сеть тысячи украденных логинов и паролей

Хакеры выложили в Сеть тысячи украденных логинов и паролей

Эксперты Check Point Software Technologies раскрыли кампанию, в ходе которой киберпреступники случайно выложили в интернет более тысячи учетных данных;... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:05

2021-01-22T17:05

2021-01-22T17:46

microsoft corporation

google

технологии

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эксперты Check Point Software Technologies раскрыли кампанию, в ходе которой киберпреступники случайно выложили в интернет более тысячи учетных данных; украденные логины и пароли стали доступны для простого запроса в поисковой строке Google.Как говорится в сообщении Check Point Software Technologies, в августе прошлого года мошенники начали рассылку фишинговых писем, замаскированных под уведомления о сканировании от фирмы Xerox. Послания содержали вредоносное вложение, которое обошло защитные фильтры Microsoft Office 365. Открыв его, пользователь попадал на фишинговый сайт, копировавший стартовую страницу популярных компаний, в данном случае Xerox."Адреса электронной почты и пароли, которые работники компаний вводили на фишинговом сайте, отправлялись на страницы на скомпрометированных серверах в формате текстовых файлов. Google, постоянно индексирующий веб-страницы, автоматически включил файлы с украденными данными в результаты поиска, сделав их доступными любому пользователю, который введет подходящий запрос", — пояснили эксперты.В результате более тысячи учетных данных сотрудников компаний по всему миру оказались в руках злоумышленников."Доступ к персональным данным получили все интернет-пользователи. Хакеры специально создали веб-страницы для хранения логинов и паролей жертв, но не учли одного: если сами они могут найти эти страницы через интернет, то Google тоже сможет. Это настоящий провал операции с точки зрения ее безопасности", — отметил ведущий эксперт по анализу угроз Check Point Лотем Финкельстин.На основе анализа более 500 пользовательских данных специалисты выяснили, что от фишинговой кампании больше всего пострадали строительный бизнес и электроэнергетическая отрасль.

https://ria.ru/20210107/khakery-1592192619.html

https://ria.ru/20201224/kiberataki-1590665040.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, google, технологии