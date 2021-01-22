Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/kartofel-1594172968.html
Минсельхоз попросил поддержать идею продажи мелкого картофеля в магазинах
Минсельхоз попросил поддержать идею продажи мелкого картофеля в магазинах
Минсельхоз РФ обратился в Минпромторг РФ с просьбой поддержать возможность включения в ассортимент магазинов мелкого картофеля, калибра 35-55 миллиметров,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:33
2021-01-22T15:33
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
еда
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306057_49:0:3496:1939_1920x0_80_0_0_a80bc163161e17638719d990f2799996.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ обратился в Минпромторг РФ с просьбой поддержать возможность включения в ассортимент магазинов мелкого картофеля, калибра 35-55 миллиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза."По мнению Минсельхоза России, включение в ассортимент торговых сетей картофеля калибра 35-55 миллиметров позволит увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей, сократить их издержки, а также расширить предложение по данной категории продукции для потребителей", - сказали в аграрном ведомстве."Министерство со своей стороны обратилось в Минпромторг России с просьбой поддержать данную инициативу", - добавили в пресс-службе.Урожай картофеля в России в прошлом году составил 19,577 миллиона тонн. По оценке Минсельхоза, с учетом импортных поставок это позволит удовлетворить внутренние потребности страны в картофеле.Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков в начале октября 2020 года сообщал РИА Новости, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в прошлом году хотят договориться с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля. В начале 2021 года переговоры по этой теме продолжились.Встреча с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) планировалась на текущей неделе. По словам руководителя аппарата Картофельного союза России Татьяны Губиной, речь шла о том, чтобы ввести категорию эконом-картофеля определенного калибра - продукции, более доступной с социальной точки зрения и являющейся индикатором для мониторинга цен в торговых сетях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kartoshka-1594140900.html
https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306057_480:0:3065:1939_1920x0_80_0_0_02c9a0b15446f2eca76932e3cc87c962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еда, экономика

Минсельхоз попросил поддержать идею продажи мелкого картофеля в магазинах

15:33 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ обратился в Минпромторг РФ с просьбой поддержать возможность включения в ассортимент магазинов мелкого картофеля, калибра 35-55 миллиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.
"По мнению Минсельхоза России, включение в ассортимент торговых сетей картофеля калибра 35-55 миллиметров позволит увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей, сократить их издержки, а также расширить предложение по данной категории продукции для потребителей", - сказали в аграрном ведомстве.
"Министерство со своей стороны обратилось в Минпромторг России с просьбой поддержать данную инициативу", - добавили в пресс-службе.
Урожай картофеля в России в прошлом году составил 19,577 миллиона тонн. По оценке Минсельхоза, с учетом импортных поставок это позволит удовлетворить внутренние потребности страны в картофеле.
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:46Сказано в эфире
Главное – честная цена. Эксперт о картошке "экономкласса"
Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков в начале октября 2020 года сообщал РИА Новости, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в прошлом году хотят договориться с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля. В начале 2021 года переговоры по этой теме продолжились.
Встреча с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) планировалась на текущей неделе. По словам руководителя аппарата Картофельного союза России Татьяны Губиной, речь шла о том, чтобы ввести категорию эконом-картофеля определенного калибра - продукции, более доступной с социальной точки зрения и являющейся индикатором для мониторинга цен в торговых сетях.
Полка с макаронными изделиями в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 10:15
Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕдаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния