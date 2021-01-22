https://ria.ru/20210122/kartofel-1594172968.html

Минсельхоз попросил поддержать идею продажи мелкого картофеля в магазинах

Минсельхоз попросил поддержать идею продажи мелкого картофеля в магазинах

Минсельхоз РФ обратился в Минпромторг РФ с просьбой поддержать возможность включения в ассортимент магазинов мелкого картофеля, калибра 35-55 миллиметров,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:33

2021-01-22T15:33

2021-01-22T15:33

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

еда

экономика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ обратился в Минпромторг РФ с просьбой поддержать возможность включения в ассортимент магазинов мелкого картофеля, калибра 35-55 миллиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза."По мнению Минсельхоза России, включение в ассортимент торговых сетей картофеля калибра 35-55 миллиметров позволит увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей, сократить их издержки, а также расширить предложение по данной категории продукции для потребителей", - сказали в аграрном ведомстве."Министерство со своей стороны обратилось в Минпромторг России с просьбой поддержать данную инициативу", - добавили в пресс-службе.Урожай картофеля в России в прошлом году составил 19,577 миллиона тонн. По оценке Минсельхоза, с учетом импортных поставок это позволит удовлетворить внутренние потребности страны в картофеле.Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков в начале октября 2020 года сообщал РИА Новости, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в прошлом году хотят договориться с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля. В начале 2021 года переговоры по этой теме продолжились.Встреча с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) планировалась на текущей неделе. По словам руководителя аппарата Картофельного союза России Татьяны Губиной, речь шла о том, чтобы ввести категорию эконом-картофеля определенного калибра - продукции, более доступной с социальной точки зрения и являющейся индикатором для мониторинга цен в торговых сетях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kartoshka-1594140900.html

https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еда, экономика