https://ria.ru/20210122/kartofel-1594147176.html

Картофельный союз прокомментировал сообщения о переговорах с ретейлерами

Картофельный союз прокомментировал сообщения о переговорах с ретейлерами

Маленький картофель, калибра 35-55 миллиметров, не уступает по качеству более крупному, заявил председатель российского Картофельного союза Сергей Лупехин. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:21

2021-01-22T13:21

2021-01-22T13:32

россия

экономика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Маленький картофель, калибра 35-55 миллиметров, не уступает по качеству более крупному, заявил председатель российского Картофельного союза Сергей Лупехин."Картофель калибра 35-55 миллиметров не уступает по качественным характеристикам более крупному. Это та же картошка, просто другого размера - не гнилая или проросшая, а самая обычная. Она весьма востребована, например, для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления", - сказал Лупехин журналистам.При этом, продолжил он, чтобы ввести картофель меньшего размера в ассортимент магазинов, производители по требованию сетей готовы идти на дополнительные издержки. "Для того, чтобы исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован по 2,5-3 килограмма в сетке. Хочу отметить, что это оптимальная упаковка для потребителя, которая позволяет оценить качество и свежесть продукции", - указал председатель союза."Включение в ассортиментную матрицу торговых сетей качественного картофеля малого размера позволит расширить предложение для потребителей, увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей и сократить их издержки, а также сдержать цены", - заключил Лупехин.Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков в начале октября 2020 года сообщал РИА Новости, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в сезоне прорабатывают возможность договориться с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля. В начале 2021 года переговоры по этой теме продолжились.Встреча с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) относительно таких предложений планировалась на текущей неделе. По словам руководителя аппарата Картофельного союза России Татьяны Губиной, речь шла о том, чтобы ввести категорию эконом-картофеля определенного калибра - продукции, более доступной с социальной точки зрения и являющейся индикатором для мониторинга цен в торговых сетях.

https://ria.ru/20210109/kartoshka-1592357853.html

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россия, экономика