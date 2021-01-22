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https://ria.ru/20210122/karnaval-1594119106.html
В Рио-де-Жанейро решили отменить карнавал из-за коронавируса
В Рио-де-Жанейро решили отменить карнавал из-за коронавируса
Власти Рио-де-Жанейро приняли решение отменить проведение в 2021 году знаменитого ежегодного карнавала, о данном решении сообщил в Twitter мэр города Едуарду... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:49
2021-01-22T11:21
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рио-де-жанейро (город)
бразилия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Рио-де-Жанейро приняли решение отменить проведение в 2021 году знаменитого ежегодного карнавала, о данном решении сообщил в Twitter мэр города Едуарду Паис.В сентябре организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. В ноябре лига школ самбы предложила провести мероприятие в июле, если будут достигнуты успехи по вакцинации населения."Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако сейчас нет смысла предполагать, что мы сможем провести карнавал в июле", - написал Паис. По словам мэра Рио-де-Жанейро, празднование требует большой подготовки, что представляется невозможным в данный момент."Безусловно, в 2022 году мы (все должным образом прошедшие вакцинацию) сможем отпраздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которую заслуживаем", - добавил мэр.Карнавал в Рио - это красочные парады школ самбы, в ходе которых каждая школа разыгрывает свою сценку. Завершает праздник парад чемпионов. Во время карнавала проводятся также конкурсы красоты, маскарады и конкурсы костюмов.Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрированы 8 697 368 случаев заражения коронавирусом, скончались 214 147 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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туризм, коронавирус covid-19, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

В Рио-де-Жанейро решили отменить карнавал из-за коронавируса

10:49 22.01.2021 (обновлено: 11:21 22.01.2021)
 
© Фото : Pixabay/MonicaVolpinКарнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Pixabay/MonicaVolpin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Рио-де-Жанейро приняли решение отменить проведение в 2021 году знаменитого ежегодного карнавала, о данном решении сообщил в Twitter мэр города Едуарду Паис.
В сентябре организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. В ноябре лига школ самбы предложила провести мероприятие в июле, если будут достигнуты успехи по вакцинации населения.
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"Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако сейчас нет смысла предполагать, что мы сможем провести карнавал в июле", - написал Паис. По словам мэра Рио-де-Жанейро, празднование требует большой подготовки, что представляется невозможным в данный момент.
"Безусловно, в 2022 году мы (все должным образом прошедшие вакцинацию) сможем отпраздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которую заслуживаем", - добавил мэр.
Карнавал в Рио - это красочные парады школ самбы, в ходе которых каждая школа разыгрывает свою сценку. Завершает праздник парад чемпионов. Во время карнавала проводятся также конкурсы красоты, маскарады и конкурсы костюмов.
Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрированы 8 697 368 случаев заражения коронавирусом, скончались 214 147 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаТуризмКоронавирус COVID-19Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
 
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