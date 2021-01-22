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Позиции России и Израиля по исторической памяти близки, заявил посол
Позиции России и Израиля по исторической памяти близки, заявил посол
Позиции России и Израиля в вопросе исторической памяти близки и на государственном, и общественном уровнях, это является сильным связующим элементом в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:40
2021-01-22T08:40
россия
анатолий викторов
ленинград
германия
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Позиции России и Израиля в вопросе исторической памяти близки и на государственном, и общественном уровнях, это является сильным связующим элементом в отношениях между странами, сказал РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."Россия и Израиль на государственном и общественном уровнях выступают с близких, если не с общих позиций, в том, что касается сохранения памяти о войне, о тех, кто внес вклад в Победу над нацизмом, здесь мы на одной волне и выступаем категорически против искажения генезиса и итогов Второй мировой войны", - сказал посол.Викторов отметил, что "в Израиле и на законодательном уровне, и на культурно-генетическом к этому относятся очень бережно и чтут память"."Гуманитарное сотрудничество (между странами - ред.) имеет ещё другое измерение, более широкое - это проблематика Великой Отечественной войны, проблематика сохранения памяти о воинах-освободителях, о жертвах, павших в жерновах и пламени Великой Отечественной, Второй мировой войны. Здесь очень сильный связующий элемент наших отношений. Когда в январе прошлого года открывали памятник блокадникам Ленинграда, я услышал тезис, что это мы закладываем не только фундамент памятника, но и фундамент наших отношений укрепляем, мне это сравнение очень понравилось", - добавил посол.Викторов также рассказал, что "будет 80-летие нападения фашистской Германии на Советский Союз, эта дата воспринимается и в России, и в Израиле как трагическая дата, и этой дате будет посвящена серия мероприятий здесь, в Израиле".
https://ria.ru/20200610/1572743904.html
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россия, анатолий викторов, ленинград, германия, израиль, в мире

Позиции России и Израиля по исторической памяти близки, заявил посол

08:40 22.01.2021
 
© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : МИД РФ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Позиции России и Израиля в вопросе исторической памяти близки и на государственном, и общественном уровнях, это является сильным связующим элементом в отношениях между странами, сказал РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Россия и Израиль на государственном и общественном уровнях выступают с близких, если не с общих позиций, в том, что касается сохранения памяти о войне, о тех, кто внес вклад в Победу над нацизмом, здесь мы на одной волне и выступаем категорически против искажения генезиса и итогов Второй мировой войны", - сказал посол.
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Викторов отметил, что "в Израиле и на законодательном уровне, и на культурно-генетическом к этому относятся очень бережно и чтут память".
"Гуманитарное сотрудничество (между странами - ред.) имеет ещё другое измерение, более широкое - это проблематика Великой Отечественной войны, проблематика сохранения памяти о воинах-освободителях, о жертвах, павших в жерновах и пламени Великой Отечественной, Второй мировой войны. Здесь очень сильный связующий элемент наших отношений. Когда в январе прошлого года открывали памятник блокадникам Ленинграда, я услышал тезис, что это мы закладываем не только фундамент памятника, но и фундамент наших отношений укрепляем, мне это сравнение очень понравилось", - добавил посол.
Викторов также рассказал, что "будет 80-летие нападения фашистской Германии на Советский Союз, эта дата воспринимается и в России, и в Израиле как трагическая дата, и этой дате будет посвящена серия мероприятий здесь, в Израиле".
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