https://ria.ru/20210122/izrail-1594105936.html

Позиции России и Израиля по исторической памяти близки, заявил посол

Позиции России и Израиля по исторической памяти близки, заявил посол

Позиции России и Израиля в вопросе исторической памяти близки и на государственном, и общественном уровнях, это является сильным связующим элементом в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:40

2021-01-22T08:40

2021-01-22T08:40

россия

анатолий викторов

ленинград

германия

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Позиции России и Израиля в вопросе исторической памяти близки и на государственном, и общественном уровнях, это является сильным связующим элементом в отношениях между странами, сказал РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."Россия и Израиль на государственном и общественном уровнях выступают с близких, если не с общих позиций, в том, что касается сохранения памяти о войне, о тех, кто внес вклад в Победу над нацизмом, здесь мы на одной волне и выступаем категорически против искажения генезиса и итогов Второй мировой войны", - сказал посол.Викторов отметил, что "в Израиле и на законодательном уровне, и на культурно-генетическом к этому относятся очень бережно и чтут память"."Гуманитарное сотрудничество (между странами - ред.) имеет ещё другое измерение, более широкое - это проблематика Великой Отечественной войны, проблематика сохранения памяти о воинах-освободителях, о жертвах, павших в жерновах и пламени Великой Отечественной, Второй мировой войны. Здесь очень сильный связующий элемент наших отношений. Когда в январе прошлого года открывали памятник блокадникам Ленинграда, я услышал тезис, что это мы закладываем не только фундамент памятника, но и фундамент наших отношений укрепляем, мне это сравнение очень понравилось", - добавил посол.Викторов также рассказал, что "будет 80-летие нападения фашистской Германии на Советский Союз, эта дата воспринимается и в России, и в Израиле как трагическая дата, и этой дате будет посвящена серия мероприятий здесь, в Израиле".

https://ria.ru/20200610/1572743904.html

https://ria.ru/20200812/1575712365.html

россия

германия

израиль

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россия, анатолий викторов, ленинград, германия, израиль, в мире