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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/ispytaniya-1594222642.html
В Туркмении начались испытания российской вакцины "Спутник V"
В Туркмении начались испытания российской вакцины "Спутник V"
В Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, начались испытания российской вакцины "Спутник V", сообщает в пятницу... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:17
2021-01-22T20:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
в мире
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АШХАБАД, 22 янв - РИА Новости. В Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, начались испытания российской вакцины "Спутник V", сообщает в пятницу Туркменское телевидение.Об этом на заседании правительства по видеосвязи рассказал министр здравоохранения медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов."Глава минздрава в ходе своего отчета остановился на вопросах вакцины "Спутник V", которую первым в Центральной Азии зарегистрировал Туркменистан. Как было отмечено, в настоящее время начались испытания вакцины", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет министра, отметил важность продолжения работы по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями.Согласно официальным данным, в Туркмении не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире

В Туркмении начались испытания российской вакцины "Спутник V"

20:17 22.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V"
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
АШХАБАД, 22 янв - РИА Новости. В Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, начались испытания российской вакцины "Спутник V", сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
Об этом на заседании правительства по видеосвязи рассказал министр здравоохранения медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V на территории фудмолла Депо.Москва - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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"Глава минздрава в ходе своего отчета остановился на вопросах вакцины "Спутник V", которую первым в Центральной Азии зарегистрировал Туркменистан. Как было отмечено, в настоящее время начались испытания вакцины", - говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет министра, отметил важность продолжения работы по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями.
Согласно официальным данным, в Туркмении не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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