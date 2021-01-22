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В Туркмении начались испытания российской вакцины "Спутник V"
В Туркмении начались испытания российской вакцины "Спутник V"
В Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, начались испытания российской вакцины "Спутник V", сообщает в пятницу... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:17
2021-01-22T20:17
2021-01-22T20:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
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АШХАБАД, 22 янв - РИА Новости. В Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, начались испытания российской вакцины "Спутник V", сообщает в пятницу Туркменское телевидение.Об этом на заседании правительства по видеосвязи рассказал министр здравоохранения медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов."Глава минздрава в ходе своего отчета остановился на вопросах вакцины "Спутник V", которую первым в Центральной Азии зарегистрировал Туркменистан. Как было отмечено, в настоящее время начались испытания вакцины", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет министра, отметил важность продолжения работы по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями.Согласно официальным данным, в Туркмении не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/sputnikv-1594180462.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире