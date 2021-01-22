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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210122/impichment-1594096200.html
Республиканцы хотят начать процесс импичмента Трампу в середине февраля
Республиканцы хотят начать процесс импичмента Трампу в середине февраля
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил в заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, которые не... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T02:27
2021-01-22T02:27
захват капитолия в вашингтоне
второй импичмент дональду трампу
митч макконнелл
капитолий
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил в заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, которые не позволят начать процесс ранее середины февраля.По его словам, как сенат, так и институт президентства, и сам Трамп заслуживают "полного и честного процесса"."Республиканцы считают, что во время сильных политических страстей абсолютно необходимо не позволять проводить процесс на скорую руку", - добавил Макконнелл.В частности, он предложил зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а 4, 11 и 13 февраля установить сроками обмена предварительными документами между Трампом обвинителями из палаты представителей.Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Процесс в сенате будет проходить уже задним числом, после ухода Трампа с должности, но демократы намерены довести его до конца.
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второй импичмент дональду трампу, митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, в мире

Республиканцы хотят начать процесс импичмента Трампу в середине февраля

02:27 22.01.2021
 
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил в заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, которые не позволят начать процесс ранее середины февраля.
"Я отослал предложения по расписанию первых стадий предстоящего процесса по импичменту лидеру (демократов Чаку) Шумера и рассчитываю продолжить обсуждение с ним", - говорится в заявлении Макконнелла.
По его словам, как сенат, так и институт президентства, и сам Трамп заслуживают "полного и честного процесса".
"Республиканцы считают, что во время сильных политических страстей абсолютно необходимо не позволять проводить процесс на скорую руку", - добавил Макконнелл.
В частности, он предложил зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а 4, 11 и 13 февраля установить сроками обмена предварительными документами между Трампом обвинителями из палаты представителей.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Процесс в сенате будет проходить уже задним числом, после ухода Трампа с должности, но демократы намерены довести его до конца.
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