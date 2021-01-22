https://ria.ru/20210122/impichment-1594096200.html

Республиканцы хотят начать процесс импичмента Трампу в середине февраля

Республиканцы хотят начать процесс импичмента Трампу в середине февраля

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил в заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, которые не... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T02:27

2021-01-22T02:27

2021-01-22T02:27

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

митч макконнелл

капитолий

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил в заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, которые не позволят начать процесс ранее середины февраля.По его словам, как сенат, так и институт президентства, и сам Трамп заслуживают "полного и честного процесса"."Республиканцы считают, что во время сильных политических страстей абсолютно необходимо не позволять проводить процесс на скорую руку", - добавил Макконнелл.В частности, он предложил зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а 4, 11 и 13 февраля установить сроками обмена предварительными документами между Трампом обвинителями из палаты представителей.Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Процесс в сенате будет проходить уже задним числом, после ухода Трампа с должности, но демократы намерены довести его до конца.

https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, в мире