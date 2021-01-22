https://ria.ru/20210122/ignashkin-1594053816.html

Михаил Игнашкин: экспертиза – царица доказательств

Михаил Игнашкин: экспертиза – царица доказательств

Пятнадцатого января Следственный комитет России отметил юбилей – 10 лет со дня основания ведомства как самостоятельного государственного органа, а 24 января... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:00

2021-01-22T11:00

2021-01-22T11:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

интервью

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Пятнадцатого января Следственный комитет России отметил юбилей – 10 лет со дня основания ведомства как самостоятельного государственного органа, а 24 января исполнится полгода со дня открытия Судебно-экспертного центра (СЭЦ) СК РФ. В преддверии даты о результатах работы, о том, сколько отравляющее вещество может храниться в организме человека, а также о "цифровых следах", уникальных экспертизах и исследованиях, которые могут начать проводить в центре уже в ближайшее время, рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности директора СЭЦ СК РФ Михаил Игнашкин. Беседовала Дарина Хануна.– Известно, что в июле 2020 года открылось федеральное государственное казенное учреждение "Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации". Почему возникла такая необходимость?– Экспертные подразделения в Следственном комитете России появились более десяти лет назад. В 2019 году в законодательство были внесены изменения, позволившие экспертам СК России получить статус государственных судебных экспертов. На базе существующих экспертно-криминалистических подразделений было создано новое государственное судебно-экспертное учреждение – СЭЦ СК России. Образование ведомством собственной экспертной службы позволило оптимизировать затраты на производство экспертных исследований и сократить сроки следствия. Подобная практика показала свою эффективность еще в советское время. Как известно, государственные судебно-экспертные учреждения, в СССР имевшие статус научно-исследовательских институтов, десятилетиями существуют в таких ведомствах, как МВД и ФСБ России.Несмотря на то, что с момента открытия СЭЦ СК России прошло всего несколько месяцев, была проделана огромная работа – практически все эксперты учреждения на данный момент прошли дополнительное обучение и по результатам аттестации получили право самостоятельного производства судебной экспертизы по конкретным экспертным специальностям.– Представители общественности и адвокатского сообщества периодически интересуются квалификацией судебных экспертов Следственного комитета РФ. Какие специалисты работают в центре?– В настоящее время штат СЭЦ СК России укомплектован компетентными сотрудниками, большинство из которых являются бывшими государственными экспертами МВД, Минюста, упраздненной ФСКН России, имеющими большой опыт производства судебных экспертиз. Эксперты СЭЦ СК России не только выполняют сложнейшие экспертные исследования по резонансным уголовным делам, но и ведут научно-методическую деятельность – в учреждении работают доктора и кандидаты наук. Совместно с НИИ криминалистики Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации разрабатываются и выпускаются методики, публикуются статьи и монографии по вопросам теории и практики судебной экспертизы.– Какие экспертизы проводятся в центре?– В СЭЦ СК России проводятся биологические, бухгалтерские, дактилоскопические, информационно-аналитические, компьютерно-технические, лингвистические, налоговые, оценочные (стоимостные), почерковедческие, психофизиологические, строительно-технические, судебно-медицинские, финансово-аналитические, фоноскопические и иные экспертизы по различным экспертным специальностям.– Сколько экспертиз проводится ежегодно? Позволит ли открытие центра проводить еще больше экспертиз?– За год эксперты Следственного комитета Российской Федерации выполняют около 30 тысяч экспертиз и исследований. С момента образования СЭЦ СК России уже проведено порядка 10 тысяч экспертиз и исследований. Приобретение статуса государственного судебно-экспертного учреждения, несомненно, положительно отразится на процессуальной судьбе экспертных исследований, выполненных судебными экспертами центра, но, скорее всего, не окажет существенного влияния на объемы производства экспертиз. Количество проведенных экспертных исследований зависит не от организационной формы, а от штатной численности структуры.– Могут ли другие ведомства назначать экспертизы в СЭЦ СК России? Были ли уже такие случаи?– Производство судебных экспертиз и исследований по уголовным делам в СЭЦ СК России возможно не только по инициативе следственных органов СК России, но и других правоохранительных органов, уполномоченных назначать судебные экспертизы, в том числе судов. Основанием для производства судебной экспертизы в СЭЦ СК России является постановление или определение о ее назначении, вынесенное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.Экспертные подразделения Следственного комитета России давно сотрудничают не только со следователями СК России, но и со следственными подразделениями МВД и ФСБ России. Коллеги регулярно обращаются к нам за консультациями и назначают судебные экспертизы и исследования разных родов и видов. Полагаю, что в свете последних изменений процессуальное взаимодействие СЭЦ СК России со следователями, судами и судьями будет осуществляться еще более интенсивно.– Какие вещественные доказательства обычно изымаются с места преступления?– С места преступления изымаются различные вещественные доказательства – это могут быть как материальные (следы рук, обуви, пули, гильзы и так далее), так и информационные следы преступления, которые иногда называют "цифровые следы" (файлы, программные продукты, базы данных). Выделить какую-то особую категорию вещественных доказательств в данном случае затруднительно, так как необходимость изъятия того или иного объекта, следа связана с конкретным событием преступления. Тем не менее следует отметить рост количества преступлений в сфере цифровой информации. Вместе с развитием и широким распространением высоких технологий видоизменяется преступная деятельность и появляются новые следы преступлений.– В вашем центре организовано производство судебно-медицинских экспертиз. Сколько времени после наступления смерти может сохраняться отравляющее вещество в организме человека?– Да, все верно. В СЭЦ СК России проводятся судебно-медицинские экспертизы, большая часть из которых назначается по уголовным делам, возбужденным по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Данные экспертизы являются комиссионными и проводятся по медицинским документам врачами различных клинических специальностей.Сохранность отравляющего вещества в организме человека зависит от химико-физических свойств вещества, способа его попадания в организм – через кровь, воздух, желудочно-кишечный тракт, а также от его концентрации и способа выведения. Данные факторы обуславливают и возможности экспертизы по обнаружению отравляющего вещества в жидкостях и тканях как трупа, так и живого лица. Кроме того, большую роль играют индивидуальные особенности организма. Есть вещества, которые сохраняются в костных останках столетиями, а есть такие, следы которых невозможно обнаружить уже через несколько часов после контакта с ними.– Можно ли получить отравление при работе с трупом человека, в крови которого было выявлено отравляющее вещество?– Как правило, отравляющие вещества, обнаруживаемые в крови трупа, не представляют опасности для сотрудников, проводящих экспертное исследование. Большую опасность представляют летучие вещества на месте происшествия, например, угарный газ в закрытых помещениях (домах, банях, колодцах). В таких случаях перед осмотром трупа помещение обязательно требуется проветрить.– Если труп был обнаружен спустя какое-то количество времени, когда уже остались лишь фрагменты костей, можно ли по ним определить причину смерти?– В случае обнаружения скелетированных останков трупа установить конкретную причину смерти обычно невозможно, но наличие телесных повреждений, полученных в результате воздействия огнестрельного оружия, колюще-режущих и тупых предметов, позволяет эксперту высказаться в предположительной форме о причине смерти.– Как отличить убийство от самоубийства?– Статья 196 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает обязательное назначение судебной экспертизы для установления причины смерти. Но установление рода смерти – убийство или самоубийство – выходит за пределы компетенции эксперта и является прерогативой правоприменителя. Судебно-медицинский эксперт может указать в своем заключении, что обнаруженные телесные повреждения нехарактерны для действия собственных рук или обнаруженная странгуляционная борозда на шее трупа не могла образоваться при полном висении трупа. В некоторых случаях только в результате проведения целого ряда комплексных экспертиз можно понять, что же на самом деле произошло: убийство, замаскированное под самоубийство, или самоубийство, в том числе по неосторожности.– Всегда ли следы рук, изъятые с места преступления, пригодны для исследования?– История обнаружения и использования следов рук при раскрытии и расследовании преступлений насчитывает не один десяток лет. Современные средства обнаружения и фиксации данных следов позволяют более эффективно использовать их в процессе раскрытия преступлений. С течением времени непригодных для исследования следов становится меньше, а с учетом того, что следы рук являются объектом исследования различных видов экспертиз (дактилоскопической, молекулярно-генетической и других), то практически все они пригодны для идентификации лица, их оставившего.– Как проводится баллистическая экспертиза? Какие улики необходимо предоставить в распоряжение эксперта?– Проведение баллистической экспертизы представляет собой комплекс мероприятий, включающих исследование технических, баллистических, физико-химических характеристик представленных объектов исследования, а также работу со справочными базами данных, с коллекциями и учетами. Объектами баллистической экспертизы, названными в вашем вопросе "уликами", являются патроны и элементы их снаряжения, огнестрельное оружие как заводского, так и самодельного изготовления, принадлежности и заготовки к огнестрельному оружию, а также многие другие материальные вещественные доказательства, имеющие отношение к производству выстрела.– Можете привести примеры интересных дел и экспертиз?– В апреле 2020 года правоохранительными органами была получена информация о безвестном исчезновении несовершеннолетнего П. 2007 года рождения. В ходе проведения проверочных мероприятий его мать, известный региональный общественный и политический деятель, сообщала, что ребенок сам ушел из дома, забрав с собой значительную сумму денежных средств. Его видели многочисленные знакомые, поэтому она полагает, что он жив и просто не желает возвращаться домой. Следствием было принято решение о проведении психофизиологического исследования с применением полиграфа в отношении матери пропавшего ребенка и его старшего брата.В процессе исследования у женщины были выявлены реакции, свидетельствовавшие о ее осведомленности о том, что сына нет в живых, после чего дама отказалась от дальнейшего участия в исследовании.В ходе психофизиологического исследования в отношении старшего брата пропавшего ребенка были получены данные о том, что ему известно: мальчик лишен жизни, к событию имеет отношение мать, а сам он участвовал в сокрытии трупа своего брата. После ознакомления с результатами исследования молодой человек дал полные признательные показания по делу, указав место сокрытия трупа ребенка.Признательные показания позднее были даны также и матерью пропавшего, сообщившей, что в ходе домашней ссоры с сыном она нанесла ему удар по голове металлической гантелей. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. В последующем мать с целью сокрытия трупа своего сына вывезла его в другое домовладение, где в подвальном помещении произвела захоронение. Благодаря проведенному психофизиологическому исследованию данное преступление было раскрыто максимально оперативно.Одной из самых динамично развивающихся экспертиз является компьютерно-техническая. В рамках экспертизы исследуются системные блоки, ноутбуки, серверы, мобильные телефоны, часы и фитнес-браслеты, фото– и видеокамеры, видеорегистраторы и многое другое. Все это помогает в раскрытии как традиционных видов преступлений, так и в борьбе с хакерами и интернет-мошенниками.В ближайшее время при наличии финансирования будет организовано производство фотовидеотехнических экспертиз по исследованию фотоснимков, полученных с помощью космических спутников.Компьютерные экспертизы крайне востребованы следствием, а уголовные дела, по которым их назначают, зачастую неординарны. Так, в одном из западных регионов России начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД совместно с находившимся у него в непосредственном подчинении оперуполномоченным похитили оборудование для производства криптовалюты. Переместив оборудование в другое помещение, похитители попытались вновь собрать "ферму" и запустить процесс получения криптовалюты в своих интересах, а когда не смогли, решили просто распродать комплектующие. К моменту задержания преступников у них удалось изъять уже только остатки похищенного. Следствию в течение двух лет не удавалось установить, сколько всего единиц оборудования было изначально, и какова его стоимость.В результате компьютерно-технической экспертизы, выполненной экспертами СЭЦ СК России, была восстановлена первоначальная конфигурация "криптофермы", а также установлен объем похищенного имущества, общая стоимость которого составила более 11 миллионов рублей.Не так давно в отделе биологических исследований нашего учреждения осуществлялось экспертное сопровождение уголовного дела по факту серии убийств пожилых женщин, совершенных в период с 2011 по 2012 год на территории республик Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Пермского края, Нижегородской, Ивановской, Саратовской, Свердловской и Кировской областей, Удмуртской и Чувашской республик. Экспертами отдела было проведено более 100 экспертиз и исследований, в процессе которых изучены вещественные доказательства с 25 мест преступлений, проверены более 5000 человек. При производстве экспертиз изучались материалы уголовных дел, проводилось ситуационное моделирование, что позволило установить генетические признаки одного и того же неустановленного лица по 20 эпизодам преступной серии. Комплекс мероприятий, проведенных в отделе биологических исследований СЭЦ СК России, способствовал раскрытию и установлению обстоятельств совершенных преступлений и изобличению преступника. – Какие криминалистические базы существуют? Создаются ли новые технологии?– В настоящее время на основании Федерального закона от 25 июля 1998 г. №128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" и Федерального закона от 3 декабря 2008 г. №242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" созданы специальные базы данных, которые используются в криминалистических целях. Кроме того, существуют и иные базы, в которые государственные судебно-экспертные учреждения включают информацию об объектах, например, база огнестрельного оружия, база звукозаписывающих устройств и прочее.Возьмем для примера Федеральную базу данных геномной информации (ФБДГИ). Уникальность участков генома человека позволяет выполнять ДНК-анализ, который на сегодняшний день является весьма надежным, точным и информативным методом идентификации личности, позволяющим выявлять индивидуализирующие признаки в минимальных следах биологического материала.Судебными экспертами проводится и иная работа. Так, по инициативе Следственного комитета Российской Федерации с 2017 года реализуется научно-техническая программа Союзного государства России и Беларуси "Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства" ("ДНК-идентификация").Целью программы является разработка отечественных ДНК-технологий, соответствующих современному мировому уровню развития науки. Данные технологии существенно расширят возможности молекулярно-генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на месте преступления, появится возможность устанавливать фенотип индивида: цвет глаз, цвет волос и другие внешние признаки; возраст индивида; этногеографическое происхождение; психоэмоциональный статус индивида (установление регулярного факта употребления наркотикосодержащих препаратов, алкоголя).Новые технологии станут существенным дополнением к существующим методам ДНК-идентификации личности и установления родства, позволят получать важную для следствия информацию при работе с деградированной ДНК, со следами, содержащими малое количество ДНК, а также со сложными смешанными следами.– Планируется ли появление каких-то новых видов экспертиз в ближайшее время?– В настоящее время рассматривается вопрос об организации в СЭЦ СК России производства экспертизы материалов, веществ и изделий физико-химическими методами. Для этого сотрудниками центра совместно с НИИ криминалистики ГУК СК России было проведено исследование потребностей инструментального оснащения лаборатории физико-химического анализа, по результатам которого предложены типы и возможная комплектация аналитического оборудования для оснащения будущих лабораторий. Кроме того, по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина прорабатывается вопрос об организации производства в СЭЦ СК России автороведческой экспертизы.Уникальным направлением судебно-экспертной деятельности является ольфакторная экспертиза. Преступника изобличают по его запаховым следам, а в качестве биодетектора используются служебные собаки. Оставленные на предметах запахи, законсервированные с помощью специальных технологий, могут храниться десятилетиями. В Следственном комитете России недавно задумались о создании собственной ольфакторной лаборатории. Если позволит финансирование, то перечень экспертных исследований, выполняемых в СЭЦ СК России, может пополниться судебной экспертизой запаховых следов человека.

https://ria.ru/20200717/1574490833.html

https://realty.ria.ru/20190801/1557074450.html

https://ria.ru/20201218/falsifikatsiya-1589912166.html

https://ria.ru/20210113/delo-1592821145.html

https://ria.ru/20190712/1556473439.html

https://ria.ru/20190527/1554957410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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