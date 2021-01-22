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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210122/ierusalim-1594145267.html
Передача России подворья в Иерусалиме затянулась, признал посол Викторов
Передача России подворья в Иерусалиме затянулась, признал посол Викторов
Судебная процедура передачи в собственность РФ Александровского подворья в Иерусалиме несколько затянулась, сейчас проходит третья стадия рассмотрения... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:10
2021-01-22T13:10
религия и мировоззрение
анатолий викторов
новости - религия и мировоззрение
императорское православное палестинское общество
русская православная церковь
сергей степашин
иерусалим
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Судебная процедура передачи в собственность РФ Александровского подворья в Иерусалиме несколько затянулась, сейчас проходит третья стадия рассмотрения возражений в судебном порядке, но Россия рассчитывает на положительное удовлетворение заявки, сказал РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."Сейчас проходит, с точки зрения многих, несколько затянувшаяся юридическая процедура для оформления имущества и прав на Российскую Федерацию, ну, таковы правила процедуры, таковы правила ведения дел: на каждой стадии принятия решения есть, существует возможность подачи возражений или апелляции, как это называется, что и использовали возражающие структуры, вот именно на этой стадии мы сейчас находимся", - сказал Викторов в интервью РИА Новости.В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. Сейчас, по словам главы российской дипмиссии в Израиле, в окружном суде Иерусалима рассматриваются жалобы и возражения против решения начальника управления. Это уже третья стадия рассмотрения поданных возражений, которая должна быть разрешена в судебном порядке."Сами понимаете, так сказать, заранее комментировать решение суда неприлично и не принято, но, исходя из того, что имеется в нашем распоряжении, в распоряжении российской стороны, тех документов, которые мы имеем, мы рассчитываем на положительное удовлетворение нашей заявки", - отметил Викторов.Россия ожидает положительного решения этого вопроса и получения на руки документов о регистрации собственности, после чего приступит к поддержанию подворья в рабочем состоянии. Предполагается, что управлять подворьем будет РПЦ, административно-хозяйственными вопросами займётся Императорское православное палестинское общество (ИППО) под руководством Сергея Степашина, не исключено участие в жизни подворья представителей Русской православной церкви за рубежом."Что касается продолжения присутствия в подворье Русской православной церкви за границей, то это вопрос, так сказать, церковный, он, думаю, что в благоприятном ключе будет рассмотрен соответствующим представителем Русской церкви, ну мы исходим из того, что традиции, так сказать, стоят того, чтобы их поддерживать, и никаких вот возражений, как у министерства иностранных дел, у нас против присутствия клириков Русской православной церкви за границей нет", - отметил Викторов.После завершения процедуры подтверждения собственности России на Александровское подворье объект, по словам главы российской дипмиссии, будет открыт для туристов и паломников.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как писали СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
https://ria.ru/20210113/ierusalim-1592865861.html
https://ria.ru/20200610/1572743904.html
https://realty.ria.ru/20200908/palaty-1576909876.html
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анатолий викторов, новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, русская православная церковь, сергей степашин, иерусалим, израиль

Передача России подворья в Иерусалиме затянулась, признал посол Викторов

13:10 22.01.2021
 
© РИА Новости / Антон СкрипуновАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Судебная процедура передачи в собственность РФ Александровского подворья в Иерусалиме несколько затянулась, сейчас проходит третья стадия рассмотрения возражений в судебном порядке, но Россия рассчитывает на положительное удовлетворение заявки, сказал РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Сейчас проходит, с точки зрения многих, несколько затянувшаяся юридическая процедура для оформления имущества и прав на Российскую Федерацию, ну, таковы правила процедуры, таковы правила ведения дел: на каждой стадии принятия решения есть, существует возможность подачи возражений или апелляции, как это называется, что и использовали возражающие структуры, вот именно на этой стадии мы сейчас находимся", - сказал Викторов в интервью РИА Новости.
В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. Сейчас, по словам главы российской дипмиссии в Израиле, в окружном суде Иерусалима рассматриваются жалобы и возражения против решения начальника управления. Это уже третья стадия рассмотрения поданных возражений, которая должна быть разрешена в судебном порядке.
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:25Религия и мировоззрение
Степашин надеется, что Александровское подворье вернут России в этом году
"Сами понимаете, так сказать, заранее комментировать решение суда неприлично и не принято, но, исходя из того, что имеется в нашем распоряжении, в распоряжении российской стороны, тех документов, которые мы имеем, мы рассчитываем на положительное удовлетворение нашей заявки", - отметил Викторов.
Россия ожидает положительного решения этого вопроса и получения на руки документов о регистрации собственности, после чего приступит к поддержанию подворья в рабочем состоянии. Предполагается, что управлять подворьем будет РПЦ, административно-хозяйственными вопросами займётся Императорское православное палестинское общество (ИППО) под руководством Сергея Степашина, не исключено участие в жизни подворья представителей Русской православной церкви за рубежом.
"Что касается продолжения присутствия в подворье Русской православной церкви за границей, то это вопрос, так сказать, церковный, он, думаю, что в благоприятном ключе будет рассмотрен соответствующим представителем Русской церкви, ну мы исходим из того, что традиции, так сказать, стоят того, чтобы их поддерживать, и никаких вот возражений, как у министерства иностранных дел, у нас против присутствия клириков Русской православной церкви за границей нет", - отметил Викторов.
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня 2020, 13:43Религия и мировоззрение
Израиль работает над передачей России Александровского подворья
После завершения процедуры подтверждения собственности России на Александровское подворье объект, по словам главы российской дипмиссии, будет открыт для туристов и паломников.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как писали СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
Александровское подворье в Староваганьковском переулке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 09:30
В Москве отреставрируют палаты Александровского подворья
 
Религия и мировоззрениеАнатолий ВикторовНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоРусская православная церковьСергей СтепашинИерусалимИзраиль
 
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