https://ria.ru/20210122/gubanov-1594184545.html

Московский омбудсмен посетила в СИЗО физика Губанова

Московский омбудсмен посетила в СИЗО физика Губанова

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева впервые посетила в СИЗО "Лефортово" задержанного по подозрению в госизмене физика Анатолия Губанова,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:33

2021-01-22T16:33

2021-01-22T16:41

анатолий губанов

сизо лефортово

фонд перспективных исследований

татьяна потяева

николай кудрявцев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева впервые посетила в СИЗО "Лефортово" задержанного по подозрению в госизмене физика Анатолия Губанова, он чувствует себя нормально, в камере находится один и просит предоставить предметы первой необходимости."Поскольку я его первый раз посещаю и у него серьезное заболевание, которое сейчас в ремиссии находится, конечно, меня интересовали медицинские его показатели, и так как он недолго находится - все условия пребывания. Он по медицине сказал, что сейчас чувствует себя нормально, а когда не очень хорошо - ему оказывается в полном объеме медицинская помощь. В камере находится один, жалоб у него практически нет", - рассказала РИА Новости Потяева.По ее словам, Губанов обратился с просьбой предоставить ему некоторые предметы первой необходимости - бритву, чайник и так далее. "Он написал об этом перед Новым годом обращение. В связи с моим приходом я попросила ускорить ему выдачу этих предметов первой необходимости. Проинформировала его о функциях уполномоченного по правам человека, и если у него будут какие-то вопросы, то он всегда может обратиться. Это достаточно короткий был прием", - отметила столичный омбудсмен.Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря, в тот момент он находился в статусе подозреваемого в деле о госизмене. Как заявлял РИА Новости информированный источник, ФСБ обвиняет Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles – "Высокоскоростные экспериментальные летательные аппараты").Как заявляла ранее защита, ученый не признает себя виновным в государственной измене.Губанов – автор множества научных трудов о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).

https://ria.ru/20201217/uchenyy-1589679994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий губанов, сизо лефортово, фонд перспективных исследований, татьяна потяева, николай кудрявцев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва