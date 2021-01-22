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В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
США будут судить трех заключенных на военной базе Гуантанамо за теракт на острове Бали в 2002 году, сообщил в четверг Пентагон. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T05:51
2021-01-22T05:51
тюрьма в гуантанамо
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в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. США будут судить трех заключенных на военной базе Гуантанамо за теракт на острове Бали в 2002 году, сообщил в четверг Пентагон.Энсеп Нурджаман, Мохаммед Назир бин Леп и Мохаммед Фарик бин Амин обвиняются в том, что они планировали и помогали проведению теракта на Бали, а также взрыва в отеле в Джакарте в 2003 году. Обвинения включают сговор, попытку убийства, терроризм, нападение на гражданских лиц и объекты, уничтожение имущества и другие пункты.Ранее Ллойд Остин, выдвинутый президентом Джо Байденом на пост главы минобороны, обещал работать над закрытием Гуантанамо, но проведение суда наверняка усложнит и задержит этот процесс.Обвинения были выдвинуты еще в 2017 году при президенте Дональде Трампе, но тогда с ними не согласился Пентагон, по какой причине - неизвестно.Наиболее значимый из обвиняемых - Нурджаман, известный также как Хамбали, который был главарем группировки "Джемах Исламия" - подразделения "Аль-Каиды"* в Юго-Восточной Азии.Все трое были задержаны в Таиланде в 2003 году, а с 2006 года находятся в Гуантанамо без суда.В результате теракта на Бали погибли более 200 человек, а теракт в Джакарте унес жизни 12 человек.*Террористическая организация, запрещена в России
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тюрьма в гуантанамо, министерство обороны сша, сша, в мире

В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали

05:51 22.01.2021
 
© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Ben Fox
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. США будут судить трех заключенных на военной базе Гуантанамо за теракт на острове Бали в 2002 году, сообщил в четверг Пентагон.
Энсеп Нурджаман, Мохаммед Назир бин Леп и Мохаммед Фарик бин Амин обвиняются в том, что они планировали и помогали проведению теракта на Бали, а также взрыва в отеле в Джакарте в 2003 году. Обвинения включают сговор, попытку убийства, терроризм, нападение на гражданских лиц и объекты, уничтожение имущества и другие пункты.
Ранее Ллойд Остин, выдвинутый президентом Джо Байденом на пост главы минобороны, обещал работать над закрытием Гуантанамо, но проведение суда наверняка усложнит и задержит этот процесс.
Обвинения были выдвинуты еще в 2017 году при президенте Дональде Трампе, но тогда с ними не согласился Пентагон, по какой причине - неизвестно.
Наиболее значимый из обвиняемых - Нурджаман, известный также как Хамбали, который был главарем группировки "Джемах Исламия" - подразделения "Аль-Каиды"* в Юго-Восточной Азии.
Все трое были задержаны в Таиланде в 2003 году, а с 2006 года находятся в Гуантанамо без суда.
В результате теракта на Бали погибли более 200 человек, а теракт в Джакарте унес жизни 12 человек.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Тюрьма в ГуантанамоМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
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