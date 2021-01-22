https://ria.ru/20210122/guantanamo-1594100174.html

В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали

В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали

США будут судить трех заключенных на военной базе Гуантанамо за теракт на острове Бали в 2002 году, сообщил в четверг Пентагон. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T05:51

2021-01-22T05:51

2021-01-22T05:51

тюрьма в гуантанамо

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. США будут судить трех заключенных на военной базе Гуантанамо за теракт на острове Бали в 2002 году, сообщил в четверг Пентагон.Энсеп Нурджаман, Мохаммед Назир бин Леп и Мохаммед Фарик бин Амин обвиняются в том, что они планировали и помогали проведению теракта на Бали, а также взрыва в отеле в Джакарте в 2003 году. Обвинения включают сговор, попытку убийства, терроризм, нападение на гражданских лиц и объекты, уничтожение имущества и другие пункты.Ранее Ллойд Остин, выдвинутый президентом Джо Байденом на пост главы минобороны, обещал работать над закрытием Гуантанамо, но проведение суда наверняка усложнит и задержит этот процесс.Обвинения были выдвинуты еще в 2017 году при президенте Дональде Трампе, но тогда с ними не согласился Пентагон, по какой причине - неизвестно.Наиболее значимый из обвиняемых - Нурджаман, известный также как Хамбали, который был главарем группировки "Джемах Исламия" - подразделения "Аль-Каиды"* в Юго-Восточной Азии.Все трое были задержаны в Таиланде в 2003 году, а с 2006 года находятся в Гуантанамо без суда.В результате теракта на Бали погибли более 200 человек, а теракт в Джакарте унес жизни 12 человек.*Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210115/guantanamo-1593154368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюрьма в гуантанамо, министерство обороны сша, сша, в мире