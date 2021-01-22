https://ria.ru/20210122/gosduma-1594137192.html

В ГД напомнили об ответственности за участие детей в незаконных митингах

В ГД напомнили об ответственности за участие детей в незаконных митингах

Ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители, напомнил глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:29

2021-01-22T12:29

2021-01-22T12:29

людмила нефедова

александр горовой

лига безопасного интернета

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители, напомнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Если кто-то из детей будет принимать участие в этих противоправных и несанкционированных акциях, будет задерживаться, то безусловно, родители будут нести за это ответственность, поскольку они не обеспечили надлежащий контроль. Если человек несовершеннолетний, то ответственность за него несет родитель", - сказал Хинштейн в прямом эфире в Instagram.Вместе с тем, отметил парламентарий, соцсети обязаны блокировать запрещенный контент. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года - теперь владельцы соцсетей обязаны удалять соответствующую информацию. Однако, подчеркнул политик, "ответственность за пересылку (контента) нет и никакой быть не может".Прокуратура Москвы ранее вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января, сообщила РИА Новости накануне начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Кроме того, ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.

https://ria.ru/20210121/kuznetsova-1594089832.html

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594134434.html

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людмила нефедова, александр горовой, лига безопасного интернета, александр хинштейн, общество