В ГД напомнили об ответственности за участие детей в незаконных митингах
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители, напомнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Если кто-то из детей будет принимать участие в этих противоправных и несанкционированных акциях, будет задерживаться, то безусловно, родители будут нести за это ответственность, поскольку они не обеспечили надлежащий контроль. Если человек несовершеннолетний, то ответственность за него несет родитель", - сказал Хинштейн в прямом эфире в Instagram.
Вместе с тем, отметил парламентарий, соцсети обязаны блокировать запрещенный контент. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года - теперь владельцы соцсетей обязаны удалять соответствующую информацию. Однако, подчеркнул политик, "ответственность за пересылку (контента) нет и никакой быть не может".
Прокуратура Москвы ранее вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января, сообщила РИА Новости накануне начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.
Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.
Кроме того, ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.