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В ГД напомнили об ответственности за участие детей в незаконных митингах
В ГД напомнили об ответственности за участие детей в незаконных митингах
Ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители, напомнил глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:29
2021-01-22T12:29
людмила нефедова
александр горовой
лига безопасного интернета
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители, напомнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Если кто-то из детей будет принимать участие в этих противоправных и несанкционированных акциях, будет задерживаться, то безусловно, родители будут нести за это ответственность, поскольку они не обеспечили надлежащий контроль. Если человек несовершеннолетний, то ответственность за него несет родитель", - сказал Хинштейн в прямом эфире в Instagram.Вместе с тем, отметил парламентарий, соцсети обязаны блокировать запрещенный контент. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года - теперь владельцы соцсетей обязаны удалять соответствующую информацию. Однако, подчеркнул политик, "ответственность за пересылку (контента) нет и никакой быть не может".Прокуратура Москвы ранее вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января, сообщила РИА Новости накануне начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Кроме того, ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.
https://ria.ru/20210121/kuznetsova-1594089832.html
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людмила нефедова, александр горовой, лига безопасного интернета, александр хинштейн, общество

В ГД напомнили об ответственности за участие детей в незаконных митингах

12:29 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители, напомнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Если кто-то из детей будет принимать участие в этих противоправных и несанкционированных акциях, будет задерживаться, то безусловно, родители будут нести за это ответственность, поскольку они не обеспечили надлежащий контроль. Если человек несовершеннолетний, то ответственность за него несет родитель", - сказал Хинштейн в прямом эфире в Instagram.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 23:49
Кузнецова заявила о жалобах на призывы детей к несанкционированным акциям
Вместе с тем, отметил парламентарий, соцсети обязаны блокировать запрещенный контент. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года - теперь владельцы соцсетей обязаны удалять соответствующую информацию. Однако, подчеркнул политик, "ответственность за пересылку (контента) нет и никакой быть не может".
Прокуратура Москвы ранее вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января, сообщила РИА Новости накануне начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.
Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.
Кроме того, ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:09
Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января
 
Людмила НефедоваАлександр ГоровойЛига безопасного интернетаАлександр ХинштейнОбщество
 
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