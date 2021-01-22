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Спасатели предупредили о тумане и гололедице в Москве
Спасатели предупредили о тумане и гололедице в Москве
Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:06
2021-01-22T21:06
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 22 января до 10 утра 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров."В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество

Спасатели предупредили о тумане и гололедице в Москве

21:06 22.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 22 января до 10 утра 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
"В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваОбщество
 
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