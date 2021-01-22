https://ria.ru/20210122/gololed-1594229203.html

Спасатели предупредили о тумане и гололедице в Москве

Спасатели предупредили о тумане и гололедице в Москве

Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:06

2021-01-22T21:06

2021-01-22T21:06

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 22 января до 10 утра 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров."В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество