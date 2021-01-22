https://ria.ru/20210122/gololed-1594229203.html
Спасатели предупредили о тумане и гололедице в Москве
Спасатели предупредили о тумане и гололедице в Москве
Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:06
2021-01-22T21:06
2021-01-22T21:06
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156294/72/1562947251_0:209:2900:1840_1920x0_80_0_0_07f0af02e85923d080532030e067901f.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 22 января до 10 утра 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров."В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156294/72/1562947251_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_c3740e88340f16a97004750ceac80a9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество