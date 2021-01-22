Эксперт объяснил, с чем связано форсирование "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Попытка ускорить строительство газопровода "Северный поток — 2" связана с близящимся формированием немецкого правительства, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Меркель сохраняет поддержку "Северного потока — 2", ... как и ее преемник. Неизвестно, как себя поведет новый премьер, когда на него обрушится лавина требований Соединенных Штатов, ... с этим связана и попытка форсировать строительство "Северного потока 2", то есть, сделать это до завершения формирования нового правительства", - ответил эксперт на вопрос о том, сможет ли потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Армин Лашет отстаивать национальные интересы Германии в завершении газового проекта.
По мнению Симонова, недавно прошедшие выборы главы Христианско-демократического союза (ХДС) достаточно оптимистичны для России - Армин Лашет воспринимается как чиновник, достаточно лояльный к проекту "Северный поток — 2". Однако парламентские выборы в Германии еще впереди, и за власть борются и иные партии, взаимодействие которых с потенциальным канцлером может быть достаточно конфликтным.
"В бундестаге "зеленые" - единственные, кто отчаянно борется с "Северным потоком — 2". И в правящей коалиции могут быть представители ХСС (ХДС-ХСС - ред.) и "зеленые". Итого, комбинация факторов - новый премьер, плюс новые партнеры в коалиции", - отметил эксперт.
Как полагает Симонов, с технологической точки зрения форсировать строительство газопровода "Северный поток — 2" не стоит, "лучше было бы дождаться весны".
Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок обвинила 20 января избранного главу ХДС Армина Лашета в симпатии к России. Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Наблюдатели отмечают, что Лашет выступает за последовательное развитие сотрудничества между РФ и Германией.