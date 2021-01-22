https://ria.ru/20210122/gepatit-1594217170.html
Эпидемиолог рассказал, можно ли с гепатитом C прививаться от COVID-19
Эпидемиолог рассказал, можно ли с гепатитом C прививаться от COVID-19
Болеющему гепатитом C в стадии ремиссии можно делать прививку от коронавируса, противопоказаний для этого нет, заявил заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T19:28
2021-01-22T19:28
2021-01-22T19:28
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Болеющему гепатитом C в стадии ремиссии можно делать прививку от коронавируса, противопоказаний для этого нет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В настоящий момент четких противопоказаний нет, но многое, наверное, определяется вирусной нагрузкой и стадией того же гепатита. Мы знаем, что в ситуации клинической ремиссии он может получать вакцину", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор", отвечая на вопрос, можно ли колоть вакцину от коронавируса человеку с гепатитом C.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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