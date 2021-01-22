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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/gepatit-1594217170.html
Эпидемиолог рассказал, можно ли с гепатитом C прививаться от COVID-19
Эпидемиолог рассказал, можно ли с гепатитом C прививаться от COVID-19
Болеющему гепатитом C в стадии ремиссии можно делать прививку от коронавируса, противопоказаний для этого нет, заявил заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T19:28
2021-01-22T19:28
распространение коронавируса
александр горелов
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Болеющему гепатитом C в стадии ремиссии можно делать прививку от коронавируса, противопоказаний для этого нет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В настоящий момент четких противопоказаний нет, но многое, наверное, определяется вирусной нагрузкой и стадией того же гепатита. Мы знаем, что в ситуации клинической ремиссии он может получать вакцину", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор", отвечая на вопрос, можно ли колоть вакцину от коронавируса человеку с гепатитом C.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог рассказал, можно ли с гепатитом C прививаться от COVID-19

19:28 22.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Болеющему гепатитом C в стадии ремиссии можно делать прививку от коронавируса, противопоказаний для этого нет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"В настоящий момент четких противопоказаний нет, но многое, наверное, определяется вирусной нагрузкой и стадией того же гепатита. Мы знаем, что в ситуации клинической ремиссии он может получать вакцину", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор", отвечая на вопрос, можно ли колоть вакцину от коронавируса человеку с гепатитом C.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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