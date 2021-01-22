https://ria.ru/20210122/falk-1593091541.html

"Голая Валька": выставка Роберта Фалька в Третьяковской галерее

"Голая Валька": выставка Роберта Фалька в Третьяковской галерее

После долгого перерыва наконец заработали музеи. В Новой Третьяковке открывается ретроспектива классика ХХ века и одного из лидеров объединения "Бубновый валет" РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

что посмотреть

куда сходить

музеи

зельфира трегулова

аристарх лентулов

культура

новая третьяковская галерея

выставки

манеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590603437_0:252:2000:1377_1920x0_80_0_0_6f452f93928d0b23ffb0cf8cc2df3eb2.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. После долгого перерыва наконец заработали музеи. В Новой Третьяковке открывается ретроспектива классика ХХ века и одного из лидеров объединения "Бубновый валет" Роберта Фалька. В условиях карантина удалось собрать из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций почти 200 работ. Это картины и графика российского художника, которого царская пресса и Никита Хрущев ругали, студенты ВХУТЕМАСа и шестидесятники обожали, а Сталин, удивительное дело, не тронул. О том, как "тихий" живописец в итоге заработал громкое имя, — в материале РИА Новости."Валька" ФалькаПервый секретарь ЦК КПСС появился в Манеже в десятом часу утра. Сначала сдерживался, кивал, слушая объяснения гидов. Но, подойдя к одной из картин, взорвался. На вопрос Хрущева, что это, из свиты подсказали: "Это "Обнаженная" Фалька".Видимо, не расслышав фамилии художника, Никита Сергеевич разразился тирадой о "голой Вальке": "У нас покамест такое творчество считается неприличным, у нас милиционер задержит".До этого "высокого" разноса, который случился на выставке, посвященной 30-летию МОСХ, Роберт Фальк не дожил четыре года — умер в 1958-м. Впрочем, услышав про "Вальку", наверняка бы усмехнулся: позировала ему натурщица Станислава Осипович, которая работала еще с Валентином Серовым.Скандальную "Обнаженную в кресле", так возмутившую Хрущева, зрители новой выставки Роберта Фалька в Третьяковке видят первой — так получилось, что после долгих лет полузабвения художника она стала его звездным часом. Хотя эпатировать публику Фальк начал еще со студенческой скамьи.Пешком по ЕвропамМальчик из состоятельной еврейской семьи, он вообще сначала не собирался рисовать — готовился поступать в Московскую консерваторию по классу фортепиано. Но в 16 лет юноше подарили масляные краски. И он понял: живопись — вот его страсть."Отец очень протестовал против, предлагал выбрать профессию юриста, зубного врача... Он уверял, что у меня вовсе нет живописного таланта", — позже вспоминал Фальк. Однако вскоре твердо решил: "Пусть я буду совсем плохим художником, но я хочу быть только им". А позже повторял, что свернул не слишком далеко, "ведь живопись — это музыка в цвете".В 1905 году Роберт поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, учился у Валентина Серова и Константина Коровина. В первой выставке участвовал под псевдонимом Клаф Требор: палиндром настоящего имени, чтобы не огорчать родителей. Но в итоге все же расстроил: правда, не творчеством, а тем, что ради будущей жены принял православие и переименовался в Романа.Вместе с однокурсниками в 1910-м он участвовал в нашумевшей выставке "Бубновый валет". "Экспозиция произвела на публику и прессу ошеломляющее впечатление и позже дала название первому авангардному объединению в России", — поясняет куратор выставки Татьяна Левина.Для современников бунтарский дух сообщества был обозначен ясно: ромбики, напоминающие знак этой карточной масти, тогда пришивались на робу каторжникам.На фоне ярких "бубновых валетов" — Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова, Натальи Гончаровой или Петра Кончаловского — Фальк явно терялся. Однако на той разгромленной критиками первой выставке все же купили одну картину, и это как раз был его "Пейзаж с красной дорожкой". Благодаря небольшому гонорару художник устроил вояж в Италию, причем экономил как мог. Из Рима во Флоренцию ходил пешком, а на юг "сапога" так и не добрался — денег не хватило.В Париж и обратноПри новой советской власти Фальк поначалу добивается признания. Становится преподавателем ВХУТЕМАСа, а в 1924-м в Третьяковской галерее открывается его персональная выставка. В том же году десять работ художника показали в павильоне СССР на XIV Венецианской биеннале.Однако стиль Фалька меняется: после импрессионизма, кубизма и Сезанна он ищет вдохновения у старых мастеров, в частности Рембрандта. "Мне ясно, что искусство последнего времени переживает тяжелую болезнь", — писал он Александру Куприну, своему другу.В конце 20-х Фальк на полгода отправляется в командировку во Францию, но задержится там почти на десять лет. Устроиться в чужой стране, впрочем, удается, причем даже с сыном. Но в непростом 1937-м Фальки вдруг возвращаются на родину. "Нашел время!" — недоумевали друзья. Правда, сталинские репрессии художника обошли стороной: говорили, что его спасла дружба с Героем Советского Союза летчиком Андреем Юмашевым, с которым Фальк познакомился в нашем посольстве в Париже.Во время войны он эвакуировался в Самарканд, а после обосновался в Москве — в доме Перцова на Пречистенской набережной, где тихо работал и жил вместе с четвертой женой. Былой славы или высоких постов не вернул, зато к нему тянулись молодые художники. Среди них был Эрик Булатов, с которым Фальк очень подружился. А Илья Эренбург списал с него образ Сабурова, художника из романа "Оттепель", обожавшего в жизни только две вещи: живопись и супругу.Королева и картошкаЛюбить жену, правда, было за что: характер у Ангелины Щекин-Кротовой был ангельский. Ради картины Фалька "В белой шали" она выдержала более двухсот сеансов и, наверное, могла бы больше — если бы не слегла с простудой.Щекин-Кротова заботилась о работах мужа и после его смерти. Куратор выставки Татьяна Левина рассказывает, что, когда заглянувшему в мастерскую режиссеру Микеланджело Антониони приглянулась одна картина, вдова отказалась продавать полотно. Сама выбрала другой рисунок и отдала просто так. На возражения переводчика, что перед ней король итальянского кино, парировала: "А я королева!" Позже она признавалась, что жизнь с немолодым Фальком, которого она встретила в 28 лет, была для нее "трудным счастьем".Жили они и правда нелегко. Однажды Фальк захотел написать две картофелины. Работал месяц, но они не испортились: в мастерской было холодно, как в погребе. "Смотри, у каждой свой характер, это тебе не апельсины, похожие друг на друга как две капли воды", — объяснял художник супруге. "Картошка" вместе с "Обнаженной в кресле" тоже экспонировалась в 1962-м в Манеже — но на неприметный с виду натюрморт Хрущев тогда не обратил внимания.Теперь обе работы снова можно увидеть на новой выставке, которую планировали на сентябрь 2020 года. Но в итоге открыли только сейчас. "Впрочем, она удачно совпала со 135-летием со дня рождения Фалька", — говорит куратор Татьяна Левина.Завершает экспозицию в Третьяковке "Автопортрет в красной феске". "Да зачем он напялил эту странную шапку?" — говорили Щекин-Кротовой знакомые. Она возражала: дело вовсе не в ярком головном уборе. Главное — проницательный и задумчивый взгляд. Именно им художник теперь провожает всех посетителей новой выставки."Роберт Фальк", Новая Третьяковка, до 23 мая. Билеты онлайн по сеансам.

https://ria.ru/20201111/vkhutemas-1583957123.html

https://ria.ru/20210121/tretyakovka-1594026195.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , куда сходить , музеи, зельфира трегулова, аристарх лентулов, новая третьяковская галерея, выставки, манеж, московское училище живописи, ваяния и зодчества, никита хрущев, петр кончаловский, живопись