"Голая Валька": выставка Роберта Фалька в Третьяковской галерее
© Пресс-служба ГТГФальк Р.Р. Дама в красном. 1918
© Пресс-служба ГТГ
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. После долгого перерыва наконец заработали музеи. В Новой Третьяковке открывается ретроспектива классика ХХ века и одного из лидеров объединения "Бубновый валет" Роберта Фалька. В условиях карантина удалось собрать из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций почти 200 работ. Это картины и графика российского художника, которого царская пресса и Никита Хрущев ругали, студенты ВХУТЕМАСа и шестидесятники обожали, а Сталин, удивительное дело, не тронул. О том, как "тихий" живописец в итоге заработал громкое имя, — в материале РИА Новости.
"Валька" Фалька
Первый секретарь ЦК КПСС появился в Манеже в десятом часу утра. Сначала сдерживался, кивал, слушая объяснения гидов. Но, подойдя к одной из картин, взорвался. На вопрос Хрущева, что это, из свиты подсказали: "Это "Обнаженная" Фалька".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКартина Роберта Фалька "Обнаженная. Крым", 1916 год
Картина Роберта Фалька "Обнаженная. Крым", 1916 год
Видимо, не расслышав фамилии художника, Никита Сергеевич разразился тирадой о "голой Вальке": "У нас покамест такое творчество считается неприличным, у нас милиционер задержит".
До этого "высокого" разноса, который случился на выставке, посвященной 30-летию МОСХ, Роберт Фальк не дожил четыре года — умер в 1958-м. Впрочем, услышав про "Вальку", наверняка бы усмехнулся: позировала ему натурщица Станислава Осипович, которая работала еще с Валентином Серовым.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНикита Хрущев в окружении политических и общественных деятелей на выставке в Манеже
Никита Хрущев в окружении политических и общественных деятелей на выставке в Манеже
Скандальную "Обнаженную в кресле", так возмутившую Хрущева, зрители новой выставки Роберта Фалька в Третьяковке видят первой — так получилось, что после долгих лет полузабвения художника она стала его звездным часом. Хотя эпатировать публику Фальк начал еще со студенческой скамьи.
"У Фалька — уникальный художественный путь, и наша ретроспектива призвана вывести его творчество на совершенно новый уровень известности и понимания", — говорит директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Пешком по Европам
Мальчик из состоятельной еврейской семьи, он вообще сначала не собирался рисовать — готовился поступать в Московскую консерваторию по классу фортепиано. Но в 16 лет юноше подарили масляные краски. И он понял: живопись — вот его страсть.
"Отец очень протестовал против, предлагал выбрать профессию юриста, зубного врача... Он уверял, что у меня вовсе нет живописного таланта", — позже вспоминал Фальк. Однако вскоре твердо решил: "Пусть я буду совсем плохим художником, но я хочу быть только им". А позже повторял, что свернул не слишком далеко, "ведь живопись — это музыка в цвете".
© Пресс-служба ГТГФальк Р. Р. "Солнце. Крым. Козы". 1916 год
© Пресс-служба ГТГ
Фальк Р. Р. "Солнце. Крым. Козы". 1916 год
В 1905 году Роберт поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, учился у Валентина Серова и Константина Коровина. В первой выставке участвовал под псевдонимом Клаф Требор: палиндром настоящего имени, чтобы не огорчать родителей. Но в итоге все же расстроил: правда, не творчеством, а тем, что ради будущей жены принял православие и переименовался в Романа.
Вместе с однокурсниками в 1910-м он участвовал в нашумевшей выставке "Бубновый валет". "Экспозиция произвела на публику и прессу ошеломляющее впечатление и позже дала название первому авангардному объединению в России", — поясняет куратор выставки Татьяна Левина.
Для современников бунтарский дух сообщества был обозначен ясно: ромбики, напоминающие знак этой карточной масти, тогда пришивались на робу каторжникам.
© Пресс-служба ГТГФальк Р. Р. "Пристань. Серый день". 1911 год
© Пресс-служба ГТГ
Фальк Р. Р. "Пристань. Серый день". 1911 год
На фоне ярких "бубновых валетов" — Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова, Натальи Гончаровой или Петра Кончаловского — Фальк явно терялся. Однако на той разгромленной критиками первой выставке все же купили одну картину, и это как раз был его "Пейзаж с красной дорожкой". Благодаря небольшому гонорару художник устроил вояж в Италию, причем экономил как мог. Из Рима во Флоренцию ходил пешком, а на юг "сапога" так и не добрался — денег не хватило.
В Париж и обратно
При новой советской власти Фальк поначалу добивается признания. Становится преподавателем ВХУТЕМАСа, а в 1924-м в Третьяковской галерее открывается его персональная выставка. В том же году десять работ художника показали в павильоне СССР на XIV Венецианской биеннале.
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Однако стиль Фалька меняется: после импрессионизма, кубизма и Сезанна он ищет вдохновения у старых мастеров, в частности Рембрандта. "Мне ясно, что искусство последнего времени переживает тяжелую болезнь", — писал он Александру Куприну, своему другу.
В конце 20-х Фальк на полгода отправляется в командировку во Францию, но задержится там почти на десять лет. Устроиться в чужой стране, впрочем, удается, причем даже с сыном. Но в непростом 1937-м Фальки вдруг возвращаются на родину. "Нашел время!" — недоумевали друзья.
© Пресс-служба ГТГФальк Р. Р. "Красная мебель". 1920 год
© Пресс-служба ГТГ
Фальк Р. Р. "Красная мебель". 1920 год
Правда, сталинские репрессии художника обошли стороной: говорили, что его спасла дружба с Героем Советского Союза летчиком Андреем Юмашевым, с которым Фальк познакомился в нашем посольстве в Париже.
Во время войны он эвакуировался в Самарканд, а после обосновался в Москве — в доме Перцова на Пречистенской набережной, где тихо работал и жил вместе с четвертой женой. Былой славы или высоких постов не вернул, зато к нему тянулись молодые художники. Среди них был Эрик Булатов, с которым Фальк очень подружился. А Илья Эренбург списал с него образ Сабурова, художника из романа "Оттепель", обожавшего в жизни только две вещи: живопись и супругу.
Автопортрет художника Роберта Фалька
Королева и картошка
Любить жену, правда, было за что: характер у Ангелины Щекин-Кротовой был ангельский. Ради картины Фалька "В белой шали" она выдержала более двухсот сеансов и, наверное, могла бы больше — если бы не слегла с простудой.
Щекин-Кротова заботилась о работах мужа и после его смерти. Куратор выставки Татьяна Левина рассказывает, что, когда заглянувшему в мастерскую режиссеру Микеланджело Антониони приглянулась одна картина, вдова отказалась продавать полотно. Сама выбрала другой рисунок и отдала просто так. На возражения переводчика, что перед ней король итальянского кино, парировала: "А я королева!" Позже она признавалась, что жизнь с немолодым Фальком, которого она встретила в 28 лет, была для нее "трудным счастьем".
© Пресс-служба ГТГФальк Р. Р. "Бухта в Балаклаве". 1927 год
© Пресс-служба ГТГ
Фальк Р. Р. "Бухта в Балаклаве". 1927 год
Жили они и правда нелегко. Однажды Фальк захотел написать две картофелины. Работал месяц, но они не испортились: в мастерской было холодно, как в погребе. "Смотри, у каждой свой характер, это тебе не апельсины, похожие друг на друга как две капли воды", — объяснял художник супруге. "Картошка" вместе с "Обнаженной в кресле" тоже экспонировалась в 1962-м в Манеже — но на неприметный с виду натюрморт Хрущев тогда не обратил внимания.
© Пресс-служба ГТГФальк Р. Р. "Автопортрет в красной феске". 1957 год
© Пресс-служба ГТГ
Фальк Р. Р. "Автопортрет в красной феске". 1957 год
Теперь обе работы снова можно увидеть на новой выставке, которую планировали на сентябрь 2020 года. Но в итоге открыли только сейчас. "Впрочем, она удачно совпала со 135-летием со дня рождения Фалька", — говорит куратор Татьяна Левина.
На вопрос, чем этот художник интересен современному зрителю, она отвечает: "Фальк оказался очень важен для искусства второй половины 50-х годов, для нонконформистов, ведь через него выстроилась их связь с русским авангардом и французской живописной традицией. А после возвращения в Россию в конце 30-х он существовал автономно, потому что не вписался в новый пейзаж. Но это и позволило ему идти своим путем вместо навязанного извне".
Завершает экспозицию в Третьяковке "Автопортрет в красной феске". "Да зачем он напялил эту странную шапку?" — говорили Щекин-Кротовой знакомые. Она возражала: дело вовсе не в ярком головном уборе. Главное — проницательный и задумчивый взгляд. Именно им художник теперь провожает всех посетителей новой выставки.
"Роберт Фальк", Новая Третьяковка, до 23 мая. Билеты онлайн по сеансам.