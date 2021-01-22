https://ria.ru/20210122/f-35-1594096981.html
Глава Пентагона резко высказался об F-35
Глава Пентагона резко высказался об F-35
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 "куском…", стенограмма... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T03:03
2021-01-22T03:03
2021-01-22T03:23
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 "куском…", стенограмма пресс-конференции размещена на сайте Пентагона.Во время мероприятия Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и.о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35."Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: "Нет, серьезно, расскажите мне о нем"", - заявил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 "невероятным самолетом"."Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете", - сказал также и.о. главы Пентагона.Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающих его боеготовность. Как указывает агентство, изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.
https://ria.ru/20210121/duel-1593941250.html
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министерство обороны сша, f-35, lockheed martin , сша, в мире
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости.
Исполняющий обязанности министра обороны США
Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35
"куском…", стенограмма пресс-конференции размещена
на сайте Пентагона
.
Во время мероприятия Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и.о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35.
"Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: "Нет, серьезно, расскажите мне о нем"", - заявил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 "невероятным самолетом".
"Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете", - сказал также и.о. главы Пентагона.
Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающих его боеготовность. Как указывает агентство, изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin
F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.