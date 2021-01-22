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Эстонский генерал призвал увеличить расходы на оборону из-за России
Эстонский генерал призвал увеличить расходы на оборону из-за России
Эстонии необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России", но такое увеличение... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T23:26
2021-01-22T23:26
россия
сергей лавров
нато
дмитрий песков
москва
эстония
грузия
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Эстонии необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России", но такое увеличение маловероятно, заявил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.По словам Херема, самой большой угрозой по-прежнему является Россия. "Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", - сказал Херем в передаче Uudis+ на Vikerraadio.Херем отметил, что для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны.Сейчас, по мнению Херема, самое главное - поддерживать боеготовность действующих подразделений. Подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
https://ria.ru/20210110/estoniya-1592500983.html
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россия, сергей лавров, нато, дмитрий песков, москва, эстония, грузия

Эстонский генерал призвал увеличить расходы на оборону из-за России

23:26 22.01.2021
 
CC0 / SHAPE NATO / Exercise SiilУчения Siil-2018 в Эстонии
Учения Siil-2018 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
CC0 / SHAPE NATO / Exercise Siil
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Эстонии необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России", но такое увеличение маловероятно, заявил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
По словам Херема, самой большой угрозой по-прежнему является Россия. "Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", - сказал Херем в передаче Uudis+ на Vikerraadio.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 22:15
Глава МИД Эстонии оценил идею присоединить страну к России
Херем отметил, что для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны.
Сейчас, по мнению Херема, самое главное - поддерживать боеготовность действующих подразделений. Подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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