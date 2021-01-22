https://ria.ru/20210122/estoniya-1594236492.html

Эстонский генерал призвал увеличить расходы на оборону из-за России

Эстонский генерал призвал увеличить расходы на оборону из-за России

Эстонии необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России", но такое увеличение... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T23:26

2021-01-22T23:26

2021-01-22T23:26

россия

сергей лавров

нато

дмитрий песков

москва

эстония

грузия

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Эстонии необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России", но такое увеличение маловероятно, заявил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.По словам Херема, самой большой угрозой по-прежнему является Россия. "Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", - сказал Херем в передаче Uudis+ на Vikerraadio.Херем отметил, что для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны.Сейчас, по мнению Херема, самое главное - поддерживать боеготовность действующих подразделений. Подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

https://ria.ru/20210110/estoniya-1592500983.html

https://ria.ru/20210103/granitsa-1591924768.html

россия

москва

эстония

грузия

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россия, сергей лавров, нато, дмитрий песков, москва, эстония, грузия