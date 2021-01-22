https://ria.ru/20210122/energetika-1594165645.html

На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:58

2021-01-22T14:58

2021-01-22T17:20

денис шмыгаль

юрий витренко

укрэнерго

энергоатом

украина

в мире

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".Авторы обращения попросили правительство посодействовать выполнению постановления Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятого 16 января 2021 года. В соответствии с документом, ГП "Гарантированный покупатель" должен направлять на погашение долгов перед ГП "НАЭК "Энергоатом" не менее половины средств, которые он получает от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства.Отмечается, что речь идет о сумме не менее 180,5 миллиона долларов (из общего долга 849 миллионов долларов), благодаря чему "Энергоатом" сможет "частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации". Это позволит им своевременно выплатить заработную плату своим работникам, оплатить налоги и не останавливать производственную деятельность.В релизе также отмечается, что, по мнению руководителей всех предприятий, в отрасли сложилась критическая ситуация.

https://ria.ru/20200520/1571676325.html

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денис шмыгаль, юрий витренко, укрэнерго, энергоатом, украина, в мире