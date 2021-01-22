https://ria.ru/20210122/dzyao-1594006131.html

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) – международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T02:02

2021-01-22T02:02

2021-01-22T02:02

ядерное оружие

справки

в мире

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Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) – международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Гражданское общество и неправительственные организации начали активно продвигать идею запрещения ядерного оружия с 2010 года. Правительства разных стран, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, различные учреждения Организации Объединенных Наций и неправительственные организации начали совместную работу по пересмотру дебатов по ядерному оружию, что породило новый подход по переговорам о глобальном запрещении ядерного оружия, который получил общее название "Гуманитарная инициатива". С декабря 2012 года по декабрь 2016 года Генассамблея приняла ряд резолюций по ядерному разоружению, ликвидации ядерного оружия и продвижению процесса переговоров по ядерному разоружению. В данных резолюциях признавалось десятилетнее отсутствие конкретных результатов на многосторонних переговорах по ядерному разоружению, впервые была отмечена роль неправительственных организаций в процессе разоружения, а сами НПО стали принимать участие в заседании высокого уровня, а также был поднят вопрос о создании конвенции, запрещающей ядерное оружие. В мае 2015 года страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ в рамках Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Отсутствие прогресса в области разоружения стало серьезным вызовом для режима ядерного нераспространения в целом, что привело к усилению противоречий между государствами, не обладающими ядерным оружием, и ядерными странами.Кризис обзорной конференции 2015 года привел к созданию кампании по ликвидации ядерного оружия, включившей в свой состав не только неправительственные организации, но и представителей государств. Итогом этой деятельности стало решение Генеральной Ассамблеи созвать Конференцию ООН для согласования юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия, который привел бы к полной ликвидации этого оружия. Участники Конференции работали над текстом проекта с 27 по 31 марта и с 15 июня по 7 июля 2017 года. Всего было проведено 20 пленарных заседаний. 7 июля 2017 года документ о запрещении ядерного оружия был принят при поддержке 122 государств-членов ООН, одна страна (Нидерланды) проголосовала против и одна (Сингапур) воздержалась. При этом в подготовке документа официально приняли участие 135 стран и неформально еще 14 государств. Основные лидеры процесса – Австрия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Нигерия и ЮАР. В переговорах не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Договор запрещает странам разрабатывать, испытывать, производить, производить, передавать, обладать, накапливать, применять или угрожать применением ядерного оружия или разрешать размещение ядерного оружия на своей территории. Он также запрещает им помогать, поощрять или побуждать кого-либо к участию в любой из этих действий.Договор обязывает каждое государство-участника не позднее чем через 30 дней после вступления в силу для данного государства документа сообщить Генеральному секретарю ООН, владело ли оно ранее либо владеет сейчас ядерным оружием или находится ли на его территории ядерное оружие. Эти сообщения Генеральный секретарь передает всем остальным государствам-участникам.В зависимости от содержания таких сообщений определяются и дальнейшие обязательства государств-участников.Государства, которые не владеют ядерным оружием и на территории которых не размещено ядерное оружие, принадлежащее другим государствам, должны заключить с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) специальное соглашение о гарантиях, если подобного рода соглашение не было заключено ранее. Переговоры о заключении такого соглашения должны начаться не позднее чем через 180 дней после вступления Договора в силу для данного государства и закончиться на позднее чем через 18 месяцев после этой даты.Государства, которые не владеют ядерным оружием, но на территории которых размещено ядерное оружие других государств, должны обеспечить вывод такого оружия со своей территории в срок, устанавливаемый во время первой встречи государств-участников Договора. По завершении этого вывода соответствующее государство должно известить Генерального секретаря ООН о выполнении своих обязательств.Государства, обладавшие ядерным оружием на 7 июля 2017 года, но отказавшиеся от осуществления своей ядерной программы до вступления в силу Договора, должны после вступления для них в силу данного документа начать сотрудничество с компетентным международным органом, который будет назначен государствами-участниками Договора для контроля за исполнением его положений с тем, чтобы удостовериться в необратимом характере осуществленной данным государством ликвидации своего ядерного оружия.Кроме того, данные государства должны заключить с МАГАТЭ специальное соглашение о гарантиях неиспользования имеющегося у них ядерного расщепляющегося материала в военных целях и о неосуществлении ими иных запрещенных Договором действий. Переговоры о таком соглашении должны начаться в течение 180 дней после вступления Договора в силу для данного государства, и оно должно вступить в силу не позднее чем через 18 месяцев после этой даты.Наибольшие обязательства договор накладывает на государства, обладавшие ядерным оружием. Такие государства после вступления для них договора в силу обязуются в течение 60 дней представить компетентному международному органу план по уничтожению имеющегося у них ядерного оружия и средств его производства. Выработанный план представляется на одобрение собранию государств-участников договора. Такой план имеет юридически обязательную силу для данного государства.Кроме этого, данные государства, как и государства предыдущей группы, в те же сроки должны заключить с МАГАТЭ специальное соглашение о гарантиях неиспользования имеющегося у них ядерного расщепляющегося материала в военных целях и о неосуществлении ими иных запрещенных Договором действий.Договор обязывает государства оказывать помощь всем жертвам применения и испытаний ядерного оружия и принимать меры по восстановлению загрязненной окружающей среды. В преамбуле признается вред, нанесенный ядерным оружием, включая непропорционально сильное воздействие на женщин и девочек, а также на коренные народы во всем мире.В соответствии со статьей 17 договора, он заключается на неопределенный срок. Однако пункт 2 этой статьи разрешает государству-участнику выйти из него, если какие-либо чрезвычайные обстоятельства угрожают высшим интересам данного государства.Договор был открыт для подписания 20 сентября 2017 года. В настоящее время его подписали 86 государств. В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.В ноябре 2019 года Сергей Лавров заявил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его мнению, строить этот мир нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.НАТО также выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).Согласно заявлению Североатлантического альянса, "<...> он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения".Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, справки, в мире