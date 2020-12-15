https://ria.ru/20201215/oruzhie-1589334464.html

НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

НАТО выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в январе 2021 года, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:45

2020-12-15T14:45

2020-12-15T16:38

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. НАТО выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в январе 2021 года, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса."<...> Он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения", — указано в документе.В конце октября Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали ДЗЯО, он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники "ядерного клуба", не подписала документ.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его искусственным и неподготовленным форсированием ядерного разоружения. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не видит, каким образом это соглашение сможет внести практический вклад в процесс сокращения вооружений.Изначально в "ядерный клуб" входили Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, позже к ним присоединились Индия, Израиль, Пакистан и КНДР. Все они не поддержали ДЗЯО.

https://ria.ru/20201029/oruzhie-1582122287.html

https://ria.ru/20201029/dogovor-1582132465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, в мире