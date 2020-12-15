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НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия
НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия
НАТО выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в январе 2021 года, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:45
2020-12-15T16:38
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. НАТО выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в январе 2021 года, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса."&lt;...&gt; Он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения", — указано в документе.В конце октября Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали ДЗЯО, он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники "ядерного клуба", не подписала документ.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его искусственным и неподготовленным форсированием ядерного разоружения. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не видит, каким образом это соглашение сможет внести практический вклад в процесс сокращения вооружений.Изначально в "ядерный клуб" входили Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, позже к ним присоединились Индия, Израиль, Пакистан и КНДР. Все они не поддержали ДЗЯО.
https://ria.ru/20201029/oruzhie-1582122287.html
https://ria.ru/20201029/dogovor-1582132465.html
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нато, в мире

НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

14:45 15.12.2020 (обновлено: 16:38 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. НАТО выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в январе 2021 года, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.
"<...> Он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения", — указано в документе.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:16
Россия не намерена подписывать Договор о запрещении ядерного оружия
В конце октября Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали ДЗЯО, он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники "ядерного клуба", не подписала документ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его искусственным и неподготовленным форсированием ядерного разоружения. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не видит, каким образом это соглашение сможет внести практический вклад в процесс сокращения вооружений.
Изначально в "ядерный клуб" входили Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, позже к ним присоединились Индия, Израиль, Пакистан и КНДР. Все они не поддержали ДЗЯО.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:48
МИД назвал выработку Договора о запрещении ядерного оружия ошибкой
 
НАТОВ мире
 
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