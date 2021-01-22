https://ria.ru/20210122/dtp-1594225943.html

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:41

2021-01-22T20:41

2021-01-22T20:41

саратовская область

саратовский район

происшествия

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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло на 317-м километре автодороги "Саратов - Балашов" в Саратовском районе области в 19.50 (18.50 мск)."По предварительным данным, произошло столкновение двух автомашин - Datsun и ВАЗ-2114, данные водителей устанавливаются. В результате ДТП водитель Datsun и водитель и пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте", - сказали в пресс-службе.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210122/dtp-1594102049.html

саратовская область

саратовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, саратовский район, происшествия