https://ria.ru/20210122/dtp-1594225943.html
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:41
2021-01-22T20:41
2021-01-22T20:41
саратовская область
саратовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло на 317-м километре автодороги "Саратов - Балашов" в Саратовском районе области в 19.50 (18.50 мск)."По предварительным данным, произошло столкновение двух автомашин - Datsun и ВАЗ-2114, данные водителей устанавливаются. В результате ДТП водитель Datsun и водитель и пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте", - сказали в пресс-службе.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210122/dtp-1594102049.html
саратовская область
саратовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c3d9befca56eee30ad1caae8ec3cf63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, саратовский район, происшествия