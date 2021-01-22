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В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:41
2021-01-22T20:41
саратовская область
саратовский район
происшествия
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло на 317-м километре автодороги "Саратов - Балашов" в Саратовском районе области в 19.50 (18.50 мск)."По предварительным данным, произошло столкновение двух автомашин - Datsun и ВАЗ-2114, данные водителей устанавливаются. В результате ДТП водитель Datsun и водитель и пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте", - сказали в пресс-службе.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210122/dtp-1594102049.html
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саратовская область, саратовский район, происшествия

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

20:41 22.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло на 317-м километре автодороги "Саратов - Балашов" в Саратовском районе области в 19.50 (18.50 мск).
"По предварительным данным, произошло столкновение двух автомашин - Datsun и ВАЗ-2114, данные водителей устанавливаются. В результате ДТП водитель Datsun и водитель и пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте", - сказали в пресс-службе.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются, добавили в ведомстве.
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