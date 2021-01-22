https://ria.ru/20210122/dtp-1594102049.html

В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T07:21

2021-01-22T07:21

2021-01-22T11:02

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 22 янв — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.По данным ведомства, на 1483-м километре автодороги М-5 "Самара — Уфа — Челябинск" столкнулись Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes.Другой источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что в аварии погибла семья с двумя детьми. "Погибли дети, мальчик и девочка ", — уточнил собеседник.

https://ria.ru/20210121/dtp-1594040524.html

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия