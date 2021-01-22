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В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком
В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T07:21
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республика башкортостан
происшествия
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УФА, 22 янв — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.По данным ведомства, на 1483-м километре автодороги М-5 "Самара — Уфа — Челябинск" столкнулись Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes.Другой источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что в аварии погибла семья с двумя детьми. "Погибли дети, мальчик и девочка ", — уточнил собеседник.
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республика башкортостан, происшествия

В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

07:21 22.01.2021 (обновлено: 11:02 22.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанДТП на трассе М-5 между посёлками Русский Юрмаш и Шамонино под Уфой
ДТП на трассе М-5 между посёлками Русский Юрмаш и Шамонино под Уфой - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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УФА, 22 янв — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
По данным ведомства, на 1483-м километре автодороги М-5 "Самара — Уфа — Челябинск" столкнулись Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes.

"В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей. Информация уточняется, на месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы", — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Башкирии.

Другой источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что в аварии погибла семья с двумя детьми. "Погибли дети, мальчик и девочка ", — уточнил собеседник.
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