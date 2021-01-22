Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210122/dps-1594191010.html
На Ямале сотрудники ДПС помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
На Ямале сотрудники ДПС помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
Сотрудники дорожно-патрульной службы в Ямало-Ненецком автономном округе помогли дальнобойщику, чей грузовик сломался на трассе в 47-градусный мороз, сообщает... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:06
2021-01-22T17:46
хорошие новости
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
сургут
салехард
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154746/30/1547463093_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_ca23ff352eea152731017fa7d13787c7.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы в Ямало-Ненецком автономном округе помогли дальнобойщику, чей грузовик сломался на трассе в 47-градусный мороз, сообщает региональная автоинспекция."Двадцать второго января около 8:30 (6:30 мск) поступило сообщение ЕДДС о том, что в районе 240-го километра загородной автодороги Сургут — Салехард водитель большегруза нуждается в помощи. При этом температура воздуха опустилась до минус 47 градусов", — говорится в сообщении.Двое сотрудников ДПС из Ноябрьска, отправившись на указанное место, действительно обнаружили грузовик на обочине. Полицейские предложили водителю пересесть в патрульный автомобиль, где он рассказал, что из-за сильного мороза машина сломалась, исправить поломку самостоятельно не удалось, а температура в салоне стала отрицательной, уточнили в ведомстве."Инспекторы ДПС оказали необходимую помощь водителю и отвезли дальнобойщика на пост "Карамовский". Водитель поблагодарил сотрудников ДПС за оказанную помощь", — добавили в окружной автоинспекции.Ранее экстренные службы предупредили ямальцев о серьезном похолодании, а глава региона Дмитрий Артюхов в пятницу сообщил в соцсетях, что в выходные температура воздуха понизится до минус 50 градусов. Он посоветовал жителям Ямала не выезжать без крайней необходимости на загородные трассы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/dps-1593828762.html
ямал
сургут
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154746/30/1547463093_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b4727bf74dc6bd7d5fa4681f7506f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, сургут, салехард, происшествия

На Ямале сотрудники ДПС помогли застрявшему на трассе дальнобойщику

17:06 22.01.2021 (обновлено: 17:46 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога в Красноярском крае
Автомобильная дорога в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы в Ямало-Ненецком автономном округе помогли дальнобойщику, чей грузовик сломался на трассе в 47-градусный мороз, сообщает региональная автоинспекция.
"Двадцать второго января около 8:30 (6:30 мск) поступило сообщение ЕДДС о том, что в районе 240-го километра загородной автодороги СургутСалехард водитель большегруза нуждается в помощи. При этом температура воздуха опустилась до минус 47 градусов", — говорится в сообщении.
Двое сотрудников ДПС из Ноябрьска, отправившись на указанное место, действительно обнаружили грузовик на обочине. Полицейские предложили водителю пересесть в патрульный автомобиль, где он рассказал, что из-за сильного мороза машина сломалась, исправить поломку самостоятельно не удалось, а температура в салоне стала отрицательной, уточнили в ведомстве.
"Инспекторы ДПС оказали необходимую помощь водителю и отвезли дальнобойщика на пост "Карамовский". Водитель поблагодарил сотрудников ДПС за оказанную помощь", — добавили в окружной автоинспекции.
Ранее экстренные службы предупредили ямальцев о серьезном похолодании, а глава региона Дмитрий Артюхов в пятницу сообщил в соцсетях, что в выходные температура воздуха понизится до минус 50 градусов. Он посоветовал жителям Ямала не выезжать без крайней необходимости на загородные трассы.
Сотрудники ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:30
Сотрудники ДПС спасли ребенка, которому стало плохо на трассе
 
Хорошие новостиДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалСургутСалехардПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния