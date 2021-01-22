https://ria.ru/20210122/dps-1594191010.html
На Ямале сотрудники ДПС помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
На Ямале сотрудники ДПС помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
Сотрудники дорожно-патрульной службы в Ямало-Ненецком автономном округе помогли дальнобойщику, чей грузовик сломался на трассе в 47-градусный мороз, сообщает... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:06
2021-01-22T17:06
2021-01-22T17:46
хорошие новости
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
сургут
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происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы в Ямало-Ненецком автономном округе помогли дальнобойщику, чей грузовик сломался на трассе в 47-градусный мороз, сообщает региональная автоинспекция."Двадцать второго января около 8:30 (6:30 мск) поступило сообщение ЕДДС о том, что в районе 240-го километра загородной автодороги Сургут — Салехард водитель большегруза нуждается в помощи. При этом температура воздуха опустилась до минус 47 градусов", — говорится в сообщении.Двое сотрудников ДПС из Ноябрьска, отправившись на указанное место, действительно обнаружили грузовик на обочине. Полицейские предложили водителю пересесть в патрульный автомобиль, где он рассказал, что из-за сильного мороза машина сломалась, исправить поломку самостоятельно не удалось, а температура в салоне стала отрицательной, уточнили в ведомстве."Инспекторы ДПС оказали необходимую помощь водителю и отвезли дальнобойщика на пост "Карамовский". Водитель поблагодарил сотрудников ДПС за оказанную помощь", — добавили в окружной автоинспекции.Ранее экстренные службы предупредили ямальцев о серьезном похолодании, а глава региона Дмитрий Артюхов в пятницу сообщил в соцсетях, что в выходные температура воздуха понизится до минус 50 градусов. Он посоветовал жителям Ямала не выезжать без крайней необходимости на загородные трассы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/dps-1593828762.html
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, сургут, салехард, происшествия