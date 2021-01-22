https://ria.ru/20210122/dollar-1594176736.html

Курс доллара впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей

Курс доллара впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей

Рубль усиливает падение — доллар уже выше 75 рублей, курс евро закрепляется выше отметки 91 рубль, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:47

2021-01-22T15:47

2021-01-22T18:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рубль усиливает падение — доллар уже выше 75 рублей, курс евро закрепляется выше отметки 91 рубль, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:42 мск рос на 1,20 рубля, до 75,04 рубля, курс евро — на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Рубль обновляет минимумы с начала января, в частности, доллар не поднимался выше 75 рублей с 5 января.

https://ria.ru/20210120/dollar-1593906165.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, экономика