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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210122/dollar-1594176736.html
Курс доллара впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей
Курс доллара впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей
Рубль усиливает падение — доллар уже выше 75 рублей, курс евро закрепляется выше отметки 91 рубль, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:47
2021-01-22T18:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рубль усиливает падение — доллар уже выше 75 рублей, курс евро закрепляется выше отметки 91 рубль, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:42 мск рос на 1,20 рубля, до 75,04 рубля, курс евро — на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Рубль обновляет минимумы с начала января, в частности, доллар не поднимался выше 75 рублей с 5 января.
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московская биржа, экономика

Курс доллара впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей

15:47 22.01.2021 (обновлено: 18:11 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие идут мимо обменного пункта
Прохожие идут мимо обменного пункта - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рубль усиливает падение — доллар уже выше 75 рублей, курс евро закрепляется выше отметки 91 рубль, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:42 мск рос на 1,20 рубля, до 75,04 рубля, курс евро — на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль обновляет минимумы с начала января, в частности, доллар не поднимался выше 75 рублей с 5 января.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
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