https://ria.ru/20210122/dogovor-1594161564.html

Постпред России в Вене прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3

Постпред России в Вене прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3

Намерение США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет открывает путь к достижению договоренности, заявил в пятницу... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:38

2021-01-22T14:38

2021-01-22T14:38

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дональд трамп

михаил ульянов

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ВЕНА, 22 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Намерение США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет открывает путь к достижению договоренности, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Как я понимаю, новая администрация США фактически приняла тот подход, который предлагала уже давно Российская Федерация, а именно: продление ДСНВ на пять лет в его нынешнем виде и без каких-либо предварительных условий. Это, как представляется, открывает путь к достижению договоренности", - сказал Ульянов.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В декабре Россия добровольно ввела в сферу действия ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард".

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594137675.html

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россия, дональд трамп, михаил ульянов, москва, сша, безопасность