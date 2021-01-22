Постпред России в Вене прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 22 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Намерение США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет открывает путь к достижению договоренности, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
"Как я понимаю, новая администрация США фактически приняла тот подход, который предлагала уже давно Российская Федерация, а именно: продление ДСНВ на пять лет в его нынешнем виде и без каких-либо предварительных условий. Это, как представляется, открывает путь к достижению договоренности", - сказал Ульянов.
Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
В декабре Россия добровольно ввела в сферу действия ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард".