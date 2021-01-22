https://ria.ru/20210122/dogovor-1594139688.html

Песков ответил на вопрос о предложениях США по продлению договора СНВ-3

Песков ответил на вопрос о предложениях США по продлению договора СНВ-3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, передавал ли Вашингтон через посольство РФ свои предложения по продлению договора СНВ-3. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:41

2021-01-22T12:41

2021-01-22T12:41

дональд трамп

дмитрий песков

китай

вашингтон (город)

сша

безопасность

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, передавал ли Вашингтон через посольство РФ свои предложения по продлению договора СНВ-3.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Я пока не имею информации на этот счет, я пока не владею деталями", - сказал Песков в ответ на вопрос, получила ли Россия формальное предложение о продлении договора через посла в Вашингтоне.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями.

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594119933.html

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594125461.html

китай

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, дмитрий песков, китай, вашингтон (город), сша, безопасность