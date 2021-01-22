https://ria.ru/20210122/dogovor-1594137675.html
Кремль прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3
Кремль прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3
Москва приветствует политическую волю США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:32
2021-01-22T12:32
2021-01-22T14:14
дональд трамп
дмитрий песков
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безопасность
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва приветствует политическую волю США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля также подчеркнул, что при обсуждении договора стороны должны учитывать озабоченности друг друга: ряд прежних условий США абсолютно не подходят России.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты намерены предложить продлить договор СНВ-3 на пять лет. По ее словам, это "единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, это якорь стратегической стабильности между двумя странами".Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Согласно ему, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и впоследствии суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.Действие договора истекает в феврале. Администрация экс-президента Дональда Трампа хотела привлечь к переговорам Пекин, чтобы разработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергла.В октябре 2020-го Владимир Путин выступил с инициативой продлить действующий договор без всяких условий на год. Однако США отказались от предложения.
https://ria.ru/20210122/snv-1594095404.html
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дональд трамп, дмитрий песков, китай, вашингтон (город), сша, безопасность
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Москва приветствует политическую волю США
продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
.
"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров. <...> Но все зависит от деталей этого предложения, которые, конечно, я еще пока не готов никак комментировать — их еще предстоит изучить", — сказал он журналистам, отметив, что не знает, передавал ли Вашингтон
через посольство свои предложения.
Представитель Кремля также подчеркнул, что при обсуждении договора стороны должны учитывать озабоченности друг друга: ряд прежних условий США абсолютно не подходят России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты намерены предложить продлить договор СНВ-3 на пять лет. По ее словам, это "единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, это якорь стратегической стабильности между двумя странами".
Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Согласно ему, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и впоследствии суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.
Действие договора истекает в феврале. Администрация экс-президента Дональда Трампа хотела привлечь к переговорам Пекин, чтобы разработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергла.
В октябре 2020-го Владимир Путин
выступил с инициативой продлить действующий договор без всяких условий на год. Однако США
отказались от предложения.