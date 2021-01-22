https://ria.ru/20210122/dogovor-1594125461.html
Эксперт прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3
Эксперт прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3
Продление Договора СНВ-3 на пятилетний срок соответствует интересам России и США, за это время стороны смогут подготовить новое соглашение в сфере... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:27
2021-01-22T11:27
2021-01-22T11:27
дональд трамп
игорь коротченко
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вашингтон (город)
сша
безопасность
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Продление Договора СНВ-3 на пятилетний срок соответствует интересам России и США, за это время стороны смогут подготовить новое соглашение в сфере стратегических вооружений, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Продление этого соглашения необходимо, в данном случае администрация (президента США Джо) Байдена демонстрирует политический реализм и приверженность выполнению важнейших договоров в области стратегических ядерных вооружений. В ближайшие пять лет будет достаточно времени, чтобы провести новые российско-американские консультации и заключить новый договор, который придёт на смену СНВ-3", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что данная мера позволит поставить барьер на пути дальнейшей гонки ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном и обеспечить национальную безопасность как РФ, так и США.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями.Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В декабре Россия добровольно ввела в сферу действия ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард".
https://ria.ru/20210122/dogovor-1594119933.html
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дональд трамп, игорь коротченко, москва, вашингтон (город), сша, безопасность
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Продление Договора СНВ-3 на пятилетний срок соответствует интересам России и США
, за это время стороны смогут подготовить новое соглашение в сфере стратегических вооружений, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
.
Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
"Продление этого соглашения необходимо, в данном случае администрация (президента США Джо) Байдена демонстрирует политический реализм и приверженность выполнению важнейших договоров в области стратегических ядерных вооружений. В ближайшие пять лет будет достаточно времени, чтобы провести новые российско-американские консультации и заключить новый договор, который придёт на смену СНВ-3", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что данная мера позволит поставить барьер на пути дальнейшей гонки ядерных вооружений между Москвой
и Вашингтоном
и обеспечить национальную безопасность как РФ, так и США.
Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация Дональда Трампа
считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая
или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями.
Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
В декабре Россия добровольно ввела в сферу действия ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард".