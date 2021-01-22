https://ria.ru/20210122/dogovor-1594125461.html

Эксперт прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3

Эксперт прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3

Продление Договора СНВ-3 на пятилетний срок соответствует интересам России и США, за это время стороны смогут подготовить новое соглашение в сфере... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:27

2021-01-22T11:27

2021-01-22T11:27

дональд трамп

игорь коротченко

москва

вашингтон (город)

сша

безопасность

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Продление Договора СНВ-3 на пятилетний срок соответствует интересам России и США, за это время стороны смогут подготовить новое соглашение в сфере стратегических вооружений, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Продление этого соглашения необходимо, в данном случае администрация (президента США Джо) Байдена демонстрирует политический реализм и приверженность выполнению важнейших договоров в области стратегических ядерных вооружений. В ближайшие пять лет будет достаточно времени, чтобы провести новые российско-американские консультации и заключить новый договор, который придёт на смену СНВ-3", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что данная мера позволит поставить барьер на пути дальнейшей гонки ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном и обеспечить национальную безопасность как РФ, так и США.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями.Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В декабре Россия добровольно ввела в сферу действия ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард".

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594119933.html

https://ria.ru/20210122/kosachev-1594106145.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, игорь коротченко, москва, вашингтон (город), сша, безопасность