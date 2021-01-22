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https://ria.ru/20210122/dogovor-1594119933.html
Слуцкий прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3
Слуцкий прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3
В случае принятия решения о продлении СНВ-3 депутаты готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:56
2021-01-22T10:56
леонид слуцкий
договор снв-3
госдума рф
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В случае принятия решения о продлении СНВ-3 депутаты готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."В случае принятия решения сторонами о пролонгации готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте. Еще раз повторю, сохранение Договора отвечает интересам глобальной ядерной безопасности и контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий журналистам.Он также отметил, что заявления от представителей администрации нового президента США Джо Байдена о готовности продлить ДСНВ-3 на 5 лет внушают оптимизм."Мы готовы к диалогу. Мяч здесь на американской стороне. Ждем конкретных предложений. Времени остается совсем немного, счет идет на дни, поскольку срок действия договора, как известно, истекает 5 февраля", - сказал он.
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леонид слуцкий, договор снв-3, госдума рф, джо байден, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал планы США продлить договор СНВ-3

10:56 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В случае принятия решения о продлении СНВ-3 депутаты готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
"В случае принятия решения сторонами о пролонгации готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте. Еще раз повторю, сохранение Договора отвечает интересам глобальной ядерной безопасности и контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий журналистам.
Он также отметил, что заявления от представителей администрации нового президента США Джо Байдена о готовности продлить ДСНВ-3 на 5 лет внушают оптимизм.
"Мы готовы к диалогу. Мяч здесь на американской стороне. Ждем конкретных предложений. Времени остается совсем немного, счет идет на дни, поскольку срок действия договора, как известно, истекает 5 февраля", - сказал он.
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 08:42
В Совфеде прокомментировали планы США продлить договор СНВ-3
 
Леонид СлуцкийДоговор СНВ-3Госдума РФДжо БайденСШАВ мире
 
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