https://ria.ru/20210122/dibtseva-1594008960.html
Звезда "Холопа" раскрыла секреты курсов по соблазнению мужчин
Звезда "Холопа" раскрыла секреты курсов по соблазнению мужчин
Актриса Ольга Дибцева, известная зрителям по ролям в фильме "Холоп", сериалах "Мылодрама", "Последний министр" и другим, в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:40
2021-01-22T00:40
2021-01-22T00:40
отношения
шоубиз
алла довлатова
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594014225_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0528153c92d9315d686ebc1efbc68514.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Актриса Ольга Дибцева, известная зрителям по ролям в фильме "Холоп", сериалах "Мылодрама", "Последний министр" и другим, в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на Русском радио призналась, что ходила на курсы по соблазнению мужчин и рассказала, каким "ужасам" на них учат.По словам Дибцевой, иногда под видом таких тренингов скрываются настоящие "тоталитарные секты", в которых женщин заставляют быть "чуть ли не проститутками". Сама она записалась на курсы по соблазнению, чтобы собрать материал для сценария (Ольга Дибцева работает еще и как сценарист). Например, подойти к незнакомому человеку в ресторане и начать есть прямо из его тарелки. "Мужчина сбит с толку, и ты его как бы завоевала", — пояснила Ольга Дибцева. Актриса рассказала, на подобных курсах прописывается еще множество подобных "схем", которыми должны пользоваться представительницы прекрасного пола. Удивленная Алла добавила: "Это же просто выкачка денег!""Да, а еще и унижения", — согласилась с ведущей Дибцева, подчеркнув, что после таких тренингов может потребоваться психологическая помощь.Актриса считает: для того, чтобы женщины смогли раскрыть в себе сексуальность, им нужно прийти "к внутреннему свету и позитиву". "Когда тебе хорошо самой, ты свободна и расслаблена, вот тогда ты становишься сексуальной", — уверена Ольга.
https://ria.ru/20200510/1570731746.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594014225_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c1edccb7477b88a87c1d4abb03b2be30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, алла довлатова, знаменитости, звезды
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Актриса Ольга Дибцева, известная зрителям по ролям в фильме "Холоп", сериалах "Мылодрама", "Последний министр" и другим, в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на Русском радио призналась
, что ходила на курсы по соблазнению мужчин и рассказала, каким "ужасам" на них учат.
По словам Дибцевой, иногда под видом таких тренингов скрываются настоящие "тоталитарные секты", в которых женщин заставляют быть "чуть ли не проститутками". Сама она записалась на курсы по соблазнению, чтобы собрать материал для сценария (Ольга Дибцева работает еще и как сценарист).
"Участницам курса внедряют мысль, что все проблемы женщин в том, что они боятся мужчин. Поэтому для того, чтобы переступить этот страх, нужно кинуться на них и неадекватно себя вести", — поделилась впечатлениями актриса.
Например, подойти к незнакомому человеку в ресторане и начать есть прямо из его тарелки. "Мужчина сбит с толку, и ты его как бы завоевала", — пояснила Ольга Дибцева.
"Или броситься под машину на Кутузовском проспекте, — продолжила она. — Это делается ради богатых мужчин. То есть он едет к себе на Рублевку, а ты взяла и кинулась под колеса его машины. Он тебя подобрал, а ты ему: "Дай мне денег на чайник".
Актриса рассказала, на подобных курсах прописывается еще множество подобных "схем", которыми должны пользоваться представительницы прекрасного пола. Удивленная Алла добавила: "Это же просто выкачка денег!"
"Да, а еще и унижения", — согласилась с ведущей Дибцева, подчеркнув, что после таких тренингов может потребоваться психологическая помощь.
Актриса считает: для того, чтобы женщины смогли раскрыть в себе сексуальность, им нужно прийти "к внутреннему свету и позитиву". "Когда тебе хорошо самой, ты свободна и расслаблена, вот тогда ты становишься сексуальной", — уверена Ольга.