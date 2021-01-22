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https://ria.ru/20210122/dibtseva-1594008960.html
Звезда "Холопа" раскрыла секреты курсов по соблазнению мужчин
Звезда "Холопа" раскрыла секреты курсов по соблазнению мужчин
Актриса Ольга Дибцева, известная зрителям по ролям в фильме "Холоп", сериалах "Мылодрама", "Последний министр" и другим, в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:40
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отношения
шоубиз
алла довлатова
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Актриса Ольга Дибцева, известная зрителям по ролям в фильме "Холоп", сериалах "Мылодрама", "Последний министр" и другим, в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на Русском радио призналась, что ходила на курсы по соблазнению мужчин и рассказала, каким "ужасам" на них учат.По словам Дибцевой, иногда под видом таких тренингов скрываются настоящие "тоталитарные секты", в которых женщин заставляют быть "чуть ли не проститутками". Сама она записалась на курсы по соблазнению, чтобы собрать материал для сценария (Ольга Дибцева работает еще и как сценарист). Например, подойти к незнакомому человеку в ресторане и начать есть прямо из его тарелки. "Мужчина сбит с толку, и ты его как бы завоевала", — пояснила Ольга Дибцева. Актриса рассказала, на подобных курсах прописывается еще множество подобных "схем", которыми должны пользоваться представительницы прекрасного пола. Удивленная Алла добавила: "Это же просто выкачка денег!""Да, а еще и унижения", — согласилась с ведущей Дибцева, подчеркнув, что после таких тренингов может потребоваться психологическая помощь.Актриса считает: для того, чтобы женщины смогли раскрыть в себе сексуальность, им нужно прийти "к внутреннему свету и позитиву". "Когда тебе хорошо самой, ты свободна и расслаблена, вот тогда ты становишься сексуальной", — уверена Ольга.
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отношения, алла довлатова, знаменитости, звезды

Звезда "Холопа" раскрыла секреты курсов по соблазнению мужчин

00:40 22.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ольга Дибцева
Актриса Ольга Дибцева - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Актриса Ольга Дибцева, известная зрителям по ролям в фильме "Холоп", сериалах "Мылодрама", "Последний министр" и другим, в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на Русском радио призналась, что ходила на курсы по соблазнению мужчин и рассказала, каким "ужасам" на них учат.
По словам Дибцевой, иногда под видом таких тренингов скрываются настоящие "тоталитарные секты", в которых женщин заставляют быть "чуть ли не проститутками". Сама она записалась на курсы по соблазнению, чтобы собрать материал для сценария (Ольга Дибцева работает еще и как сценарист).

"Участницам курса внедряют мысль, что все проблемы женщин в том, что они боятся мужчин. Поэтому для того, чтобы переступить этот страх, нужно кинуться на них и неадекватно себя вести", — поделилась впечатлениями актриса.

Например, подойти к незнакомому человеку в ресторане и начать есть прямо из его тарелки. "Мужчина сбит с толку, и ты его как бы завоевала", — пояснила Ольга Дибцева.

"Или броситься под машину на Кутузовском проспекте, — продолжила она. — Это делается ради богатых мужчин. То есть он едет к себе на Рублевку, а ты взяла и кинулась под колеса его машины. Он тебя подобрал, а ты ему: "Дай мне денег на чайник".

Актриса рассказала, на подобных курсах прописывается еще множество подобных "схем", которыми должны пользоваться представительницы прекрасного пола. Удивленная Алла добавила: "Это же просто выкачка денег!"
"Да, а еще и унижения", — согласилась с ведущей Дибцева, подчеркнув, что после таких тренингов может потребоваться психологическая помощь.
Актриса считает: для того, чтобы женщины смогли раскрыть в себе сексуальность, им нужно прийти "к внутреннему свету и позитиву". "Когда тебе хорошо самой, ты свободна и расслаблена, вот тогда ты становишься сексуальной", — уверена Ольга.
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