https://ria.ru/20210122/dibtseva-1594008960.html

Звезда "Холопа" раскрыла секреты курсов по соблазнению мужчин

Звезда "Холопа" раскрыла секреты курсов по соблазнению мужчин

Актриса Ольга Дибцева, известная зрителям по ролям в фильме "Холоп", сериалах "Мылодрама", "Последний министр" и другим, в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T00:40

2021-01-22T00:40

2021-01-22T00:40

отношения

шоубиз

алла довлатова

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Актриса Ольга Дибцева, известная зрителям по ролям в фильме "Холоп", сериалах "Мылодрама", "Последний министр" и другим, в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на Русском радио призналась, что ходила на курсы по соблазнению мужчин и рассказала, каким "ужасам" на них учат.По словам Дибцевой, иногда под видом таких тренингов скрываются настоящие "тоталитарные секты", в которых женщин заставляют быть "чуть ли не проститутками". Сама она записалась на курсы по соблазнению, чтобы собрать материал для сценария (Ольга Дибцева работает еще и как сценарист). Например, подойти к незнакомому человеку в ресторане и начать есть прямо из его тарелки. "Мужчина сбит с толку, и ты его как бы завоевала", — пояснила Ольга Дибцева. Актриса рассказала, на подобных курсах прописывается еще множество подобных "схем", которыми должны пользоваться представительницы прекрасного пола. Удивленная Алла добавила: "Это же просто выкачка денег!""Да, а еще и унижения", — согласилась с ведущей Дибцева, подчеркнув, что после таких тренингов может потребоваться психологическая помощь.Актриса считает: для того, чтобы женщины смогли раскрыть в себе сексуальность, им нужно прийти "к внутреннему свету и позитиву". "Когда тебе хорошо самой, ты свободна и расслаблена, вот тогда ты становишься сексуальной", — уверена Ольга.

https://ria.ru/20200510/1570731746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, алла довлатова, знаменитости, звезды