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Минпросвещения призвало оградить детей от участия в незаконных акциях
Минпросвещения призвало оградить детей от участия в незаконных акциях
Министерство просвещения попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:34
2021-01-22T15:46
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство просвещения попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях."Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" — говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".В Минпросвещения подчеркнули, что школа, ученики и образовательная среда в целом находятся вне политики и никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации.Ранее первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения призвало оградить детей от участия в незаконных акциях

15:34 22.01.2021 (обновлено: 15:46 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 8 "Д" класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство просвещения попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
"Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" — говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:09
Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января
В Минпросвещения подчеркнули, что школа, ученики и образовательная среда в целом находятся вне политики и никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.
 
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