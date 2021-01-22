https://ria.ru/20210122/deti-1594173403.html

Минпросвещения призвало оградить детей от участия в незаконных акциях

Минпросвещения призвало оградить детей от участия в незаконных акциях

Министерство просвещения попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:34

2021-01-22T15:34

2021-01-22T15:46

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство просвещения попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях."Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" — говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".В Минпросвещения подчеркнули, что школа, ученики и образовательная среда в целом находятся вне политики и никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации.Ранее первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594134434.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество