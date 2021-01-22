https://ria.ru/20210122/davlenie-1594127810.html

Названы шесть симптомов опасно высокого артериального давления

Названы шесть симптомов опасно высокого артериального давления

Американские медики назвали шесть признаков опасно высокого артериального давления, требующего срочного обращения к врачу, пишет Express. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:36

2021-01-22T11:36

2021-01-22T15:07

кровяное давление

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/99151/90/991519025_0:62:2872:1678_1920x0_80_0_0_90b1023521c1b5d84ac6bab104509309.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Американские медики назвали шесть признаков опасно высокого артериального давления, требующего срочного обращения к врачу, пишет Express.Отмечается, что зачастую повышенные показатели могут не проявляться, но при этом оказывать значительный негативный эффект на организм, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.По данным специалистов, критическим показателем, при котором рекомендуется вызывать скорую, является давление выше 180/120. Это состояние может давать следующие симптомы: боль в груди, сильная головная боль, онемение или слабость, затуманенность зрения, одышка, затрудненная речь.Если человек регулярно отмечает у себя повышенное давление, эксперты советуют выполнять физические упражнения и изменить пищевые привычки, снизив потребление соли, употребляя больше овощей и фруктов, нежирных молочных продуктов, бобовых, орехов, цельнозерновых углеводов и ненасыщенных жиров.

https://ria.ru/20210122/dolgoletie-1594094518.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кровяное давление, здоровье - общество