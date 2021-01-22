https://ria.ru/20210122/davlenie-1594127810.html
Названы шесть симптомов опасно высокого артериального давления
Названы шесть симптомов опасно высокого артериального давления
Американские медики назвали шесть признаков опасно высокого артериального давления, требующего срочного обращения к врачу, пишет Express. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:36
2021-01-22T11:36
2021-01-22T15:07
кровяное давление
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Американские медики назвали шесть признаков опасно высокого артериального давления, требующего срочного обращения к врачу, пишет Express.Отмечается, что зачастую повышенные показатели могут не проявляться, но при этом оказывать значительный негативный эффект на организм, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.По данным специалистов, критическим показателем, при котором рекомендуется вызывать скорую, является давление выше 180/120. Это состояние может давать следующие симптомы: боль в груди, сильная головная боль, онемение или слабость, затуманенность зрения, одышка, затрудненная речь.Если человек регулярно отмечает у себя повышенное давление, эксперты советуют выполнять физические упражнения и изменить пищевые привычки, снизив потребление соли, употребляя больше овощей и фруктов, нежирных молочных продуктов, бобовых, орехов, цельнозерновых углеводов и ненасыщенных жиров.
https://ria.ru/20210122/dolgoletie-1594094518.html
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кровяное давление, здоровье - общество
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Американские медики назвали шесть признаков опасно высокого артериального давления, требующего срочного обращения к врачу, пишет Express.
Отмечается, что зачастую повышенные показатели могут не проявляться, но при этом оказывать значительный негативный эффект на организм, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным специалистов, критическим показателем, при котором рекомендуется вызывать скорую, является давление выше 180/120. Это состояние может давать следующие симптомы: боль в груди, сильная головная боль, онемение или слабость, затуманенность зрения, одышка, затрудненная речь.
Если человек регулярно отмечает у себя повышенное давление, эксперты советуют выполнять физические упражнения и изменить пищевые привычки, снизив потребление соли, употребляя больше овощей и фруктов, нежирных молочных продуктов, бобовых, орехов, цельнозерновых углеводов и ненасыщенных жиров.